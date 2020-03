Nordjyllands politi advarede fredag formiddag om, at en ung kvinde gik i nødsporet på motorvej E45.

»Vi har lige nu fået adskillige opkald vedr. en ung kvinde, der går på E45 i nødsporet mod nord. Hun er på vej mod afkørslen ved Støvring syd. Ingen uheld eller andet konstateret. Vi er på vej med en patrulje,« skrev politiet på Twitter.

Det viste sig dog, at kvinden gik der af en lidt speciel årsag.

For i et opfølgende tweet skrev Nordjyllands Politi, at kvinden var blevet sat på E45 efter et skænderi med nogle familiemedlemmer.

Da politiet nåede frem til kvinden, viste hun sig at være en 26-årig kvinde fra Aalborg.

Kvinden blev efterfølgende kørt til den nærmeste afkørsel, hvorefter hun tog bussen hjem til Aalborg.

Nordjyllands Politi oplyser, at de ikke har yderligere oplysninger i sagen, men nu betragter det som værende et privat familieanliggende.

Vagtchef Karsten Højrup Kristensen fortæller ligeledes, at der ikke er blevet uddelt nogen bøder i sagen, hvorfor den nu er afsluttet for politiets vedkommende.