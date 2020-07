Den norske sanger Victoria Nadine rejste forrige weekend på ferie til Spanien og havde egentlig bare forberedt sig på sol og sommer. Hvad, hun ikke havde regnet med, var, at hun ville blive udskammet af sine fans.

Det skriver norske TV2.

»Folk siger blandt andet, jeg er meget egoistisk. At jeg er grunden til, at virussen opstår igen, og at de håber, jeg ikke får sovet om natten. Det er, som om de vil have mig til have det dårligt,« fortæller sangerinden

Det var da Victoria Nadine delte billeder af ferien på sin Instagram, at det gik galt. Kommentarfeltet eksploderede, og hendes følgere var rasende.

View this post on Instagram A post shared by Victoria Nadine (@victoriaaofficial) on Jul 23, 2020 at 11:06am PDT

Udskamningen i kommentarfeltet på Instagram fik Victoria Nadine til at tage drastiske greb i brug.

Hun har for første gang måttet fjerne kommentarfeltet fra sin Instagram.

Egentlig havde hun svaret på en enkelt kommentar til at starte med, men indså at hun var nødt til at lukke det ned.

Hun står stadig ved sit valg, men de mange sure kommentarer går hende på, og hun bliver ked af det.

Da rejsevejledningen til Spanien var grøn, gik hun ud fra, at det var trygt. Victoria Nadine have ikke forestillet sig, at hun ikke kunne rejse med god samvittighed.

Grønt betyder, at de forskellige lande er opdelt i grønne, gule og røde farver, for at indikere, om det enkelte land er sikkert at rejse til.

Alligevel forstår hun dog godt, at folk reagerer. Dog vil hun ønske, at folk havde sat sig mere i hendes sted, før de kommenterede.

Mere præcist var det Alicante i Spanien, som Victoria Nadine og familien var rejst til. Et område, hvor coronasmitten har været minimal, og hvor antallet af smittede lige nu ligger på nul.

Det betyder dog ikke, at Alicante ikke tager coronahensyn. Der står blandt andet vagter ved butiksindgangene, som spritter ens hænder af.