»Vil de så bare have, at han skal sidde på sit værelse og kigge ud i luften? Han har brug for at komme ud og opleve verden og være sammen med andre. Ligesom alle os andre.«

Nikolajs mor er frustreret. I december fik hun at vide, at Esbjerg Kommune fratager hendes udviklingshæmmede søn Nikolaj hans ledsageordning. Begrundelse: Nikolaj fortæller ikke, hvad han vil bruge ordningen til, men det er ikke så underligt. Nikolaj har nemlig ikke noget sprog.

JydskeVestkysten kunne i går fortælle historien om 27-årige Nikolaj, der kan fire ord: mormor, kæft, ja og nej.

Og selv om kommunen er bevidst om, at Nikolaj ikke kan fortælle, at han gerne vil en tur i biografen eller ud og spise, så bruger de hans manglende evne til at kunne bede om netop det, til at spare en ordning væk, der gav ham rigtigt meget glæde, fortæller hans mor til B.T.

»Nikolaj elsker musik, god mad, og det giver ham meget at kunne komme i biografen, ud og spise, i Legoland og lignende,« siger hans mor.

Esbjerg Kommune konkluderer da også selv i et brev til Nikolaj, at de er klar over, at han er glad for ordningen.

'Vi er opmærksomme på, at du er glad for ledsageordningen, og at du gør brug af ordningen. Vi er opmærksomme på, at du ikke selvstændigt vil kunne komme til aktiviteter, som har din interesse.'

Alligevel vil kommunen fratage den 27-årige mand hans mulighed for at komme ud og opleve forskellige ting 15 timer om måneden.

Og de bruger hans handicap som undskyldning.

'Vi lægger vægt på, at du ikke selvstændigt giver udtryk for, hvad du ønsker at bruge ledsageordningen til. Vi er opmærksomme på, at det er ledsageren, som kommer med forslag. Vi vurderer, at du ikke efterspørger at komme ud til frit valgte aktiviteter. Vi vurderer derfor, at du ikke er omfattet af personkredsen til ledsageordning,' står der i brevet.

Det er under al kritik, mener hans mor.

»Det er så uretfærdigt. Man tramper på nogle, der i forvejen ligger helt nede under gulvbrædderne, og som ikke kan protestere,« siger hun.

Hun har ringet den sagsbehandler, der traf afgørelsen, op og klaget, ligesom hun har kontaktet foreningen LEV (landsforening for udviklingshæmmede, red.) og folketingsmedlem for Socialdemokratiet Anders Kronborg, der siger til JydskeVestkysten, at han vil tage sagen op på Christiansborg.

Efter JydskeVestkysten har skrevet om sagen, har formanden for Borger & Arbejdsmarkedsudvalget, Henrik Vallø, udtalt, at de vil tage sagen om fjernelsen af Nikolajs ledsageordning op til revurdering. Det glæder Nikolajs mor, men hun er ked af, at det er nødvendigt at skulle involvere presse og politikere.

»Som forældre til et handicappet barn er det en evig kamp at sikre, at barnet får den hjælp, han eller hun har brug for, og jeg synes, det er så ærgerligt med alt den energi, der går til det. Det er jo energi og tid, der skulle være brugt på at nyde sit barn i stedet for.«

Nikolajs mor ønsker ikke at optræde med navn. Hendes navn er redaktionen bekendt.