»Jeg har det lidt blandet med det.«

Sådan lyder det fra en dreng, B.T. talte med i sidste uge, der for nogle måneder siden blev overfaldet, men som nu må se sin sag lukket.

Uden straf til gerningsmændene, der først tvang ham til at sige, han var 'et fucking pikfjæs', sit navn, og hvor han bor, for så derefter at slå ham med en knytnæve i ansigtet.

Hele situationen blev filmet og delt på en Instagram-profil, der siden er blevet slettet, men det får umiddelbart ikke konsekvenser.

'Politiet droppede sagen her forleden uge, fordi de simpelthen ikke kunne finde gerningsmændene.'

Det fortæller offeret, der ønsker at forblive anonym, til B.T. Ud over at han har det blandet med, at sagen nu er droppet, fortæller han, at han ved, politiet har arbejdet hårdt på at finde dem, der opsøgte og slog ham.

Københavns Vestegns Politi bekræfter, at offeret 19. maj fik besked om, at sagen var blevet henlagt, fordi det ikke har været muligt at finde gerningsmændene. Men politiet understreger, at sager af den kaliber bliver taget alvorligt.

Torsdag kunne vicepolitiinspektør Søren Uhre fortælle, at det var lykkedes at identificere de mistænkte i en sag, hvor en 15-årig var blevet overfaldet så voldsomt, at han måtte indlægges. Også tidligere på måneden kunne lokalpolitiet identificere to drenge på 12 og 13 år for et lignende forhold i Skovlunde. I begge tilfælde blev overfaldene filmet.

»Det er ikke vores oplevelse, at vi står med en generel tendens her, men der skal ikke herske nogen tvivl om, at i de tilfælde, hvor sådanne sager kommer til politiets kendskab, så bliver de taget meget alvorligt. Når man som mindreårig mistænkes for personfarlig kriminalitet, så bliver både forældre, sociale myndigheder og Ungdomskriminalitetsnævnet inddraget,« sagde Søren Uhre.

Efter overfaldet har det unge offer, B.T. har talt med, ikke været helt tryg ved at gå ud sent om aftenen, har han tidligere skrevet til B.T.s journalist.

'Jeg var selvfølgelig lidt bange for at være ude sent om aftenen, hvis jeg kun var sammen med en ven eller to,' lød det fra ofret, der ikke kendte de drenge, der filmede ham, mens de slog ham i ansigtet.