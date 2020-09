Den konservative Frederiksberg-borgmester Simon Aggesens næse for gode bolighandler kan ikke undervurderes.

B.T. kan i dag fortælle, hvordan det tidligere i år lykkedes den unge politiker-komet at få fingre i et af Frederiksbergs mest attraktive huse på Drosselvej i det mondæne Fuglebakkekvarter.

Huset på 212 kvadratmeter fik han for 9,25 mio. kroner.

Det svarer til en kvadratmeterpris på 43.623 kroner.

Simon Aggesens hus før renoveringen gik igang. Foto: Google Streetview

Det lyder umiddelbart dyrt, men der er tale om et stort hus i et område, hvor kvadratmeterprisen i gennemsnit i 2019 og 2020 lå på 59.863 kroner ifølge beregninger fra Boliga.

Dog var huset i dårlig stand, og borgmesteren er derfor i gang med en større renovering af huset.

De nye detaljer om borgmesterens lukrative boligeventyr kommer, efter Ekstra Bladet onsdag kunne fortælle, at det i 2015 lykkedes Simon Aggesen at få fingre i en herskabslejlighed på Frederiksberg Allé og tjene 11 millioner efter at have istandsat den og solgt den.

Manøvren viste sig ekstra lukrativ for borgmesteren, fordi han fik lov til at dele lejligheden op og dermed sælge ad to omgange.

Ved du noget om sagen: Skriv til B.T.s journalist her

En manøvre, der blandt andet kunne lade sig gøre, fordi han som rådmand i By- og Miljøudvalget blandt andet var med til at godkende opdelinger af lejligheder i ejendommen.

Simon Aggesen fik ifølge Ekstra Bladet lokket den oprindelig beboer ud af lejligheden ved at skaffe en anden lejlighed til ham. Bagefter købte Aggesen lejligheden af Danske Bibelskole til en for området lav kvadratmeterpris.

Lejligheden var aldrig til salg officielt.

Borgmester på Frederiksberg Simon Aggesen har købt to boliger på Frederiksberg, som ikke officielt har været til salg. Senest et palæ i Fuglebakkekvarteret. Foto: Asger Ladefoged

Også denne gang er det lykkedes borgmesteren at få fingre i en ejerbolig, som ikke officielt har været til salg.

B.T. har talt med flere naboer i området, der fortæller, at huset i mange år har stået tomt, efter en ældre kvinde blev alene efter mandens død i 2009.

En lokal ejendomsmægler fortæller, at mange potentielle købere gennem tiden har forsøgt at få fat i det hvidpudsede palæ fra 1912.

En beboer på vejen fortæller, at han blandt andet har efterladt breve i postkassen for at initiere et salg. Men ude mrespons fra ejerne af huset, som foruden den ældre kvinde også talte nogle arvinger.

Simon Aggesens hus er nu under totalrenovering

Hvad der ikke er lykkedes for andre, lykkedes til gengæld for Simon Aggesen. På Facebook skriver borgmesteren, at hans kone Josephine sendte en mail til en bobestyrer af huset.

Aggesen skriver også, at der har været rift om huset.

'Han (bobestyreren, red.) gør det klart, at vi langtfra er de første, der har vist interesse for huset, og at hans søster ikke har nogen klar stilling til, om hun overhovedet vil sælge,' skriver han på Facebook.

Dernæst gik boligsalget slag i slag.

'Vi får dog lov at komme og se huset, som vi forelsker os pladask i, og efter en del hyggelige møder og snak frem og tilbage ender det med et salg.'

Simon Aggesen har ikke ønsket at uddybe salgsprocessen over for B.T. Han skriver dog på Facebook, at han blot har været 'heldig' på boligmarkedet.