En bøde på 26.000 kroner og en frakendelse af kørekortet.

Det blev prisen, som en 28-årig mand fra Holstebro må betale for at have hidset sig voldsomt op over en af politiets fotovogne.

Tilbage i februar kom han kørende på Vroldvej ved Skanderborg, da han pludselig opdagede, at han blev blitzet af en fotovogn.

Det gjorde den unge mand så rasende, at han satte et stykke papir på nummerpladen med ordene 'Fuck Politiet'.

Derefter kørte han yderligere tre gange forbi fartkontrollen med hastigheder på mellem 94 kilometer i timen og 119 kilometer i timen.

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

På den måde lykkedes det ham at blive blitzet fire gange på seks minutter.

Derudover satte han en strakt langefinger frem i forruden, mens han kørte forbi fotovognen.

(Arkivfoto) Foto: Emil Helms Vis mere (Arkivfoto) Foto: Emil Helms

I sidste uge faldt dommen så i Retten i Horsens.

Her erkendte den 28-årige, at han havde kørt som beskrevet i anklageskriftet.

Han indrømmede, at han så, at han blev blitzet, hvorefter han tabte hovedet, fordi han vidste, at han på det tidspunkt allerede havde mistet kørekortet.

Han nægtede dog en anklage om hensynsløs kørsel.

Retten dømte den 28-årige for de forhold, som han indrømmede og nåede frem til, at der var tale om 'tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden,' men ikke 'særlig hensynsløs kørsel.'



Udover bøde og den ubetingede frakendelse af kørekortet i to år, fik han sin bil konfiskeret.



Den 28-årige modtog dommen.