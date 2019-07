En 22-årig ansat hos Pabst Bakery i Maribo på Lolland måtte lørdag akut flyves til Odense Universitetshospital.

I et forsøg på at skære et brød i skiver, fik den unge kvinde fingrene ind i den elektroniske brødskærer.

»Fire af hendes fingre er kørt af næsten helt nede ved håndroden. Det gør ondt bare at læse det,« siger fungerende politikommissær ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Jesper Andersen Sieck, til TV2 Øst.

Hændelsen, som skete lørdag eftermiddag, er nu overgået til Arbejdstilsynet, som vil undersøge sagen nærmere.

De vil blandt andet kigge på, om alle sikkerhedsforanstaltninger er overholdt.

B.T. har mandag aften talt med Kent Edvardsen, der er vagthavende ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, men han kender ikke til nyt om den unge kvindes tilstand.

B.T. har skrevet til Pabst Bakery på Facebook, og her oplyser Marc, der er ejer, at folk er meget påvirkede.

'Vi er knust over, at en god medarbejder og tæt ven et kommet til skade.' skriver han og fortæller samtidig, at ingen fra bageriet lige nu er i stand til at kommentere sagen, fordi de er for berørte.