Har du kørt med DSB i løbet af de seneste uger, har du måske lagt mærke til det.

På flere skærme og på selve S-togene mangler der oplysninger om, hvor toget kører hen, eller hvornår det ankommer.

Det skyldes ifølge TV 2 Lorry, at DSB er ved at skifte deres informationssystem, der er blevet forældet.

»Sagen er, at vores system er gammelt, og vi kan ikke længere skaffe reservedele til det. Derfor har vi besluttet at blokere for informationerne på siden af togene. Vi tør ikke køre med dem, fordi der er for mange fejl på dem, siger DSB’s informationschef, Tony Bispeskov, til TV 2 Lorry.

Han oplyser også, at DSB først forventer at have et nyt system på plads, når vi når midten af 2023.

Til gengæld kan passagererne forvente en midlertidig løsning i midten af næste måned.

Der har været flere problemer med de manglende infoskærme, således meldte DSB 17. november, at en fejl påvirkede både infoskærme og billetsystemer.

Og 9. november var der også bøvl med systemet. Denne gang påvirkede det også Rejseplanen.

Indtil en ny løsning bliver etableret, bliver toglinjen og togets destination råbt op i højttaleren på stationen.