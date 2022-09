Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Du har måske undret dig over, at et 80 tons tungt militærfly har fløjet lavt over store dele af Danmark.

»Det var et vildt og ret imponerende syn. Det er ikke hver dag, man ser et Hercules-fly så tæt på,« fortæller en begejstret Nis Peder Kolby til B.T., der spottede flyet henover København.

Det danske Hercules-fly har dog ikke været på en hemmelig krigsmission.

Men det har derimod været en del af den danske markering af flagdagen, hvor man hylder de udsendte soldater.

Det oplyser Forsvarets Operationscenter til B.T.

»Det har været i forbindelse med flagdag, at et Hercules-fly er blevet spottet henover Danmark. Det er blandt andet fløjet over Christiansborg samt de byer, hvor de største tjenestesteder ligger,« oplyser Forsvaret.

To danske rødhvid farvet F-16-fly var også på vingerne som en del af den meget synlige markering af flagdagen for Danmarks udsendte. Overflyvninger er en respektfuld hilsen til aktive soldater, veteraner, de faldne og deres efterladte.

Nis Peder Kolby roser initiativet og synes, at det en flot gestus af Forsvaret.

»Det er flot, at man anerkender Danmarks udsendte på flagdagen,« fortæller han.

De to jagerfly fløj ligeledes over mange af de byer, hvor Forsvaret har større tjenestesteder.

Overflyvninger er en respektfuld hilsen til aktive soldater, veteraner, de faldne og deres efterladte.

»Flagdagen er en vigtig anerkendelse af dem, der var været udsendt for Danmark. Vi hejser flaget for dem, der kom sikkert hjem, for dem der fik ændret livet af deres udsendelser og for dem, der aldrig kom hjem,« siger forsvarschef general Flemming Lentfe.

»Flagdagen er også en anerkendelse af de pårørende, der altid står bag de udsendte. Jeg er stolt af alle dem, der altid stiller op for Danmark, også når det ikke er uden risiko.«