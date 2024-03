Der skete noget helt uventet, da tidligere folketingsmedlem Naser Khader og den kontroversielle sanger Isam Bachiri, der er kendt som Isam B. fra gruppen Outlandish, torsdag var i en heftig debat i programmet Go' Aften Danmark' på TV 2.

Pludselig kunne seerne nemlig høre en alarm gå i gang, og så tog Isam B. sin mobiltelefon op af lommen.

Han slukkede herefter for alarmen, og tog en tår af sit vandglas på bordet.

Isam B. oplyser nu til B.T., hvad der var årsagen:

»I dag er det 18. dag i Ramadanen – og solen gik ned klokken 18:44 midt i interviewet. Så jeg brød min faste live på dansk tv. Det var historisk og en verdenspremiere på dansk tv,« skriver han på sms.

Debatten handlede om, hvordan muslimer, der lige nu holder Ramadan, føler sig behandlet.

Isam B. har været med til at få sat et stort skilt op på Nørrebro med teksten 'Glædelig Ramadan', og i debatten insisterede han på, at muslimer ikke behandles med nok anerkendelse og respekt, når der holdes Ramadan.

»Jeg har oplevet, at det er en elefant i rummet, når det er Ramadan. Det officielle Danmark vil ikke have noget med Ramadan at gøre,« lød det i 'Go Aften Danmark' fra Isam B., der skabte stor forargelse, da han efter terrorangrebet i Israel 7. oktober sagde, at Hamas ikke var en terrororganisation.

Naser Khader, der i 2021 blev smidt ud af Det Konservative Folkeparti efter fem kvinder anklagede ham for seksuelle krænkelser, er nu ved at uddanne sig til præst, og han var langt fra enig med Isam B.

»Jeg synes ikke, at det kan flashes mere, at det er Ramadan,« siger han.

Han undrer sig over, at Isam B. ikke havde slukket sin mobil under programmet.

»Jeg har flere onkler, der altså venter med at bede til de kommer hjem fra arbejde. Så i stedet for at bede fem gange om dagen, så beder de fem gange i streg, når de har fået fri,« siger Naser Khader og tilføjer:

»Jeg mener også, at Isam B. kunne have ventet med at drikke vand til programmet var slut, i stedet for at sætte en alarm til på mobilen.«

Isam B., hvorfor ventede du ikke med at drikke vand til programmet var slut?

»Fordi det er Ramadansk. God påske og glædelig ramadan,« skriver han.

