Godt nok er det ikke ligefrem slikke-sol- eller badevejr.

Men skulle du alligevel få lyst til at hoppe i bølgen blå, så læs med her.

Badning frarådes nemlig ved ni badestrande. Det skriver Odsherred Kommune i samarbejde med Styrelsen for patientsikkerhed.

Ifølge sn.dk drejer det sig helt præcist om følgende strande: Nekseløvej, Sanddobberne, Vraget, Syd for Brokkenhøj, Veddinge Strand, Høve Strand ved Skoven, Høve Offentlige Strand, Lumsås Søndrestrand og Burvænget.

Her er der nemlig blevet målt et for højt indhold af E-coli og Enterokker som konsekvens af voldsomt vejr med meget regn.

Forklaringen lyder, at dræn og vandløb er blevet 'skyllet igennem', og badevandet har dermed modtaget spildevandspåvirket vand.

Derfor kommer bakterieindholdet ikke bag på Styrelsen for Patientsikkerhed, der altså fraråder at bade ved strandene Nekselø bugt og Sejerø bugt.

Der bliver taget nye prøver senest 20. august 2021, og resultatet af prøverne vil foreligge i kommunen mandag 23. august 2021.