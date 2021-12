Farverigt fyrværkeri, festlige gæster og time efter time med dans, musik, mad, vin og ene gode stunder.

Sådan håber, og forventer, vi hvert år, at nytår bliver. Men sandheden er jo, at der i løbet af en nytårsaften opstår mange faldgruber og risici for kedsomhed, akavethed eller nye dårlige minder.

Her er en overlevelsesguide til fem af de situationer:

1. Den berusede krudtkonge

Klokken nærmer sig midnat, og her er der næsten altid en mand i selskabet, der bestemmer sig for, at nu er det hans tur til at shine.

Han lunter hen til al det indkøbte fyrværkeri, går ud og stiller sig faretruende tæt på naboens koksgrå Citroën og begynder at rette an til at lave, hvad der mest af alt ligner et Cirque du Soleil-show på et meget smalt budget.

Alle holder vejret, og et par stykker er måske løbet hen for at prøve at tale ham til fornuft, men det lykkes som altid ikke.

Men det er faktisk ikke så svært. For i denne situation er han udelukkende styret af den klump skrøbelige maskulinitet, der gemmer sig i hans hjerne. Og det er den del af ham, der skal afledes.

Den skrøbelige maskulinitet kan blandt andet afledes ved at råbe »hey Karlo, jeg vil vædde med, at jeg kan slå dig i at lægge arm!«.

Er du så uheldig, at det er dig, der danner par med krudtkongen, kan du selvfølgelig også bare gå hen til ham og spørge, om I ikke skal gå op og klæde hinanden af på værtens gæstetoilet. Så kommer alle hjem med alle fingre i behold, du får også noget ud af situationen og manden forlader showet uden at tabe ansigt.

2. Det berygtede opkald

Du har tylret tre velkomstdrinks, inhaleret en hel champagne og taget nogle af de der sjove limegrønne shots, der stod på køkkenbordet, som du ikke helt ved, hvad er.

Du er kommet til det melankolske fulde-stadie, hvor din eks dukker op i minderne og bliver forbundet med alt godt, der nogensinde er sket for dig.

Og han/hun er jo kun ét »Jag kjom bahre tæl at thæænke på daj«-opkald væk. Bevæger dine tanker sig derover, skal du gå ud på altanen og mærke minusgraderne kvikke den sidste velfungerende hjernecelle, du har, op.

Så skal du tænke på alt det lort, de har budt dig.

Kan du huske dengang, de ikke forsvarede dig foran din sindssyge svigermor? Dengang du fandt ud, af at de klapper, når flyet lander? Og tænk på hvor akavet det vil være at introducere dem for din familie på ny, efter de alle svinede personen til efter jeres brud, og din mormor decideret kaldte personen 'grimmere end kong Volmers røv i blæsevejr'.

3. Den 'sjove' vært

Aftenens værter har følt sig lidt kække i år og har lavet den leg, hvor der under hver tallerken ligger en seddel med en opgave, hver gæst skal udføre. Din sidemand skal råbe »Skååål!« hvert tredje minut, personen over for dig skal gå over og spise af en andens tallerken, og du har selvfølgelig, som det heldige asen du er, trukket nytårstalen.

Her er mantraet: Hold det kort og præcist. Medmindre dine værter er børn af satan selv, har de ikke givet et minimumskrav på, hvor lang talen mindst skal være. Hold den derfor på maks fem minutter.

Snak lidt om 'hvor vildt det egentlig er med det der covid-19', lav en Slette-Mette-joke og slut af med at fortælle, at du ikke vil gå ind i det nye år med nogen andre end de, der sidder rundt om bordet, selvom I alle ved, at I ikke er hinandens førstevalg.

Føler du dig ekstra kampklar den dag, kan du lige snige en anekdote ind om dengang parret for bordenden var hinanden utro på samme aften. Eller du kan puste liv i historien om veninden til højre for dig, der tog hjem med forsangeren fra Suspekt efter en koncert på Roskilde.

Og tal for guds skyld højt, klart og tydeligt. Det er kun sådan cirka tre mennesker i Danmark, der rent faktisk er komfortable med at tale foran et publikum, men nu er hverken Hella Joof, Anders Matthesen eller Rasmus Paludan der til at tage opgaven for dig, så du kan lige så godt sprøjte noget falsk selvtillid ind i årene og bare gøre det.

4. Dronningens nytårstale

For nogle er det et helligt moment. For andre, og måske dig, er det de 10 mest kedelige minutter i dit liv.

Og løsningen er faktisk meget nem. Find den anden person i rummet, der heller ikke kunne være mere ligeglad med dronningens nytårstale. Der er altid mindst én. Aftal at lave et drukspil undervejs.

Tag for eksempel en tår hver gang, dronningens øjne febrilsk danser over papirerne for at finde det sted, hun kom til.

Tag et shot for hvert antal perlebesat smykke hun har på.

Bund, hvis hun nævner 'samfundssind'. Så får man det meget sjovt meget hurtigt.

5. Drop forventningerne

Vigtigst af alt skal du droppe forventningerne. Nytår er ikke helaftensarrangementets svar på heroin, og når klokken rammer 00, får du ikke nødvendigvis følelsen af at have fået en juicekur for sjælen.

Det er en festaften som alle andre festaftener. Den kan blive fantastisk, og den kan blive røvsyg.

Tag det som det kommer, gør hvad du kan for at være den gode festmakker og så giv en flad til de i selskabet, der prøver at tvangshygge sig selv og andre gennem aftenen.