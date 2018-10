En overnatning på hotel eller i en air-bnb lejlighed kan blive en uventet dyr fornøjelse, hvis du får ubudne gæster med hjem i kufferten.

»Good night. Sleep tight. Don’t let the bedbugs bite,« sådan lyder en gammel remse som engelsktalende forældre i generationer har sagt til deres børn på sengekanten.

Remsen er relevant som aldrig før - også i en dansk udgave. For væggelusene, som de små blodsugende tæger hedder på dansk, er et tiltagende problem - også herhjemme.

En af Danmarks største skadedyrsbekæmpere Anticimex har de seneste år oplevet en markant vækst i anmeldelser af væggelus fra både danske hoteller og private borgere.

Ifølge firmaet er man gået fra at få nogle få henvendelser om måneden til at få flere hver eneste uge.

Dyr regning

Det kan koste mange penge, hvis først væggelusene er flyttet ind hos dig. Helt op til 50.000 kr., hvis skadedyrsbekæmperne skal på arbejde. Er du uheldig, kan du selv komme til at hænge på den fulde regning, advarer forsikringsselskabet If, der også oplever en stigning i anmeldelserne om angreb af væggelus.

»Stigningen skyldes især, at folk rejser meget mere i dag end tidligere. Risikoen for at få væggelus med hjem er til stede alle vegne – også på de pæne hoteller. Og lusene er lige udbredt i Europa som i andre dele af verden, for det er os mennesker, der fragter dem rundt,« siger Birgitte Ringbæk, der er informationschef i If.

Hun advarer om, at ikke alle forsikringer dækker angreb af væggelus.

»Væggelus er først de seneste fem til 10 år blevet et problem herhjemme. Derfor tager mange hus- eller indboforsikringer fortsat ikke højde for dem. Vores anbefaling er helt klart, at danskere, der skal ud at rejse, udover en god rejseforsikring, tjekker om deres forsikring dækker behandling og rengøring mod væggelus.«

Et par gode råd kan sikre dig mod at få ubudne gæster med hjem fra ferien:

1. Smid ikke dit tøj på sengen.

2. Undgå at gemme din kuffert under sengen.