Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Man glemmer hurtigt, hvor hårdt man havde det under pollensæsonen. Derfor er det vigtigt at forberede sig, så man kan undgå at lide unødvendigt.

Opfordringen kommer fra Morten Hovgaard-Sveen, speciallæge i Almen Medicin. Han slår et slag for, at man som allergiker skal opsøge læge nu, hvis ens forår og sommer ikke skal blive et allergihelvede.

»Ved at opsøge læge nu, kan alle dem, der har været hårdt ramt under pollensæsonen, starte op i eksempelvis et immunterapiforløb i ro og mag, så de får en mildere sæson næste år,« lydet det fra Hovgaard-Sveen.

Ifølge ham kan man som allergiker undgå at lægge sig syg eller risikere at udvikle allergisk astma ved at blive behandlet – eksempelvis via vaccine eller bare ved at få den rette medicinering.

En information, som kan hjælpe mange danskere.

Man vurderer nemlig, at op mod 100.000 danske pollenallergikere lider i sådan en grad af symptomer under pollensæsonen, at de bør opsøge bedre hjælp og bedre alternativer til deres nuværende behandling.

Men hvorfor er det en god idé at opsøge læge netop nu?

Det er der ikke kun én god grund til, forklarer Ole Hilberg, overlæge og tidligere formand for Lungemedicinsk Selskab.

Allergityper Træpollenallergi Hassel og el (februar-april)

Hassel og el kan allerede spores i luften i februar eller måske endda i januar efter en særligt mild vinter. Det er dog sjældent, at personer kun er allergiske over for netop disse to typer pollen, men 80 procent af alle birkepollenallergikere oplever også symptomer på hassel og el. Elm (marts-maj)

Elmepollenallergi er heldigvis ikke længere så udbredt, fordi mange elmetræer er gået ud eller blevet fældet i forbindelse med elmesygen. Lider du af birkepollenallergi, vil du højst sandsynligt også opleve symptomer på elm, som primært er til stede i månederne marts-maj. Birk (april-maj)

Birk er uden sammenligning den type træpollen, som flest allergikere oplever symptomer for. Sæsonen for birkepollen er meget kort, men de ramte vil ofte opleve meget kraftige reaktioner i den korte periode. Birkepollen kan transporteres helt op til 100 kilometer og svæve i luften i flere dage, så du kan sagtens opleve birkepollenallergi, selvom du ikke bor i nærheden af birketræer. Er du allergisk over for birkepollen, kan du opleve en krydsreaktion med visse madvarer. Det gælder blandt andet abrikos, blomme, kiwi, gulerod, kartoffel og flere forskellige typer nødder. Græspollenallergi Der er græspollen i luften i Danmark fra slut maj til slut-august. Årsagen til, at sæsonen er så lang i forhold til andre typer pollen, er, at de danske græsarter blomstrer forskudt af hinanden. Normalt er intensiteten af græspollen dog allerstørst omkring midt/slut-juni. Symptomerne på græspollenallergi er de samme som ved træpollenallergi: Løbende eller tilstoppet næse, kløende og røde øjne, træthed og astmalignende symptomer. Er du allergisk over for græspollen, kan du desuden opleve symptomer, når du spiser visse typer af fødevarer så som appelsin, banan, melon, grøn peber, ærter tomater og peanuts. De mest almindelige symptomer på en krydsreaktion er kløe og let hævelse omkring munden og i svælget. Kilde: Apotekeren

»Der er flere årsager til, at det giver god mening at opsøge læge i efteråret. Hvis man går ind i foråret og sommeren uden den rette behandling, kan man risikere at udvikle allergisk astma. Derfor er det vigtigt, at man helt præcist ved, hvad man er allergisk overfor, så man kan modtage den rette behandling. Det er særligt vigtigt, hvis det viser sig, at man er multiallergiker.«

Man får den rette behandling ved at få foretaget en allergitest. Herefter skal man enten i dialog med egen læge eller specialist finde frem til den rette behandling. Og alt efter hvor man bor i landet, kan der være op til flere måneders ventetid til specialister, fortæller overlægen.

»Og hvis man for eksempel overvejer immunterapi, så ved man, at behandlingen skal påbegyndes tre til fire måneder før pollensæsonen, for at man får en effekt i den kommende sæson, som eksempelvis hasselsæsonen, der rammer i det tidlige forår.«

Du kan få rådgivning om allergi hos Astma-Allergi Danmark.