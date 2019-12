Der var tale om sexchikane, da en mandlig underviser i formueret på Københavns Universitet angiveligt forsøgte at anskueliggøre pensum ved at give sjofle eksempler.

Det har Ligebehandlingsnævnet for nylig afgjort.

»Du går til en luder og skal have et blæs, hvad er henholdsvis hoved- og biforpligtelse i den ydelse,?« spurgte underviseren de studerende.

Det blev en studerende krænket over og klagede derfor til Københavns Universitet over underviserens opførsel. Senere klagede hun til Ligebehandlingsnævnet, der altså nu sætter en streg under, at læreren opførte sig i strid med ligebehandlingsloven.

Af klagen til universitetet fremgår det, at den kvindelige studerende opfattede underviserens eksempler som ‘både stødende og upassende.’

Til en anden forelæsning skulle den mandlige underviser forklare forskellen mellem fast ejendom til erhverv eller beboelse.

Han spurgte de studerende, om universitet kunne kvalificeres som beboelse, hvis nogen overnattede, og brugte spørgsmålet:

»Hvad nu hvis (en anden underviser på universitetet) boller sin sekretær på kontoret efter julefrokosten?,« sagde han.

Den mandlige underviser har ikke bestridt, at udtalelserne er blevet fremsat.

Det fremgår af afgørelsen fra Ligebehandlingsnævnet, at Københavns Universitet beklager, ‘at underviseren er fremkommet med udtalelser, der af klager blev anset for at være krænkende over for hende.’ Ifølge universitetet har underviseren ‘fået positive slutevalueringer af de studerende.’

Og fakultetet har ikke på anden vis har konstateret omstændigheder, som har givet anledning til på eget initiativ at skride ind over for underviseren, lyder det.

Ikke desto mindre har den kvindelige klager fået medhold af nævnet. Hun er dog ikke berettiget til en kompensation, da udtalelserne blev fremsat overfor en stor gruppe af studerende, og altså ikke over for klageren personligt.