En underviser på Aalborg Universitet er blevet fyret efter at have været lige vel rundhåndet med karaktergivningen.

Han havde lovet sine studerende topkarakterer - og som sagt, så gjort. Alle 18 elever fik karakteren 12, skriver Uniavisen.

Erick Gonzalo Palomares Rodriguez var ansat som adjunkt på Aalborg Universitet, hvor han underviste i faget Transkulturelle Processer. Men det job ophørte 24. maj på grund af hans beslutning om at give alle den højest mulige karakter.

Erick Gonzalo Palomares Rodriguez forklarer, at han gav 12-taller for at give sine studerende ro til at fordybe sig i læringsmaterialet. Men hans arbejdsgiver var ikke imponeret over den politik.

I en mail til Rodriguez 20. maj, skriver dekanen Henrik Halkier ifølge Uniavisen:

'Jeg anser din bedømmelse og karakterafgivningsprocedure ved denne eksamen for at være en bevidst tilsidesættelse af dine pligter som adjunkt ved Aalborg Universitet.'

Erick Gonzalo Palomares Rodriguez var allerede ofret i forbindelse med en stor sparerunde, der rammer 100 ansatte, og derfor stopper ansættelsesforholdet blot få dage før, han alligevel skulle have have haft sidste arbejdsdag

De studerende fra Transkulturelle Processer skal nu lov at vælge, om de vil have en ny bedømmelse af deres eksamensopgaver, eller om de vil skrive en ny.