Tiden er kommet for Lex Wexner.

For 57 år siden lånte han 5000 kroner af sin tante og stiftede undertøjsmærket Victoria's Secret, der siden skulle blive det måske mest kendte lingeribrand i verden.

Men nu er det slut. Milliardæren har solgt 55 procent af sine aktier og forlader ligeledes posten som topchef og formand for L. Brands, der ejer Victoria's Secret.

Det skriver Jyllands-Posten.

Aktierne er solgt til investeringsvirksomheden Sycamore Partners og har en værdi af cirka 3,5 milliarder kroner.

Wexner indkasserer altså flere milliarder for salget, og det er endda på trods af, at Victoria's Secret har haft sin del af møgsager de seneste par år.

Senest valgte man i 2019 at aflyse det ellers kendte modeshow, som undertøjsmærket afholder hvert år.

Aflysningen af modeshowet kom efter, at Victoria's Secret var havnet i massive problemer - både på og udenfor catwalk'en.

Lingerimærket har nemlig de seneste år tabt kunder til billigere mærker som American Eagle Outfitter's Aerie og popsangeren Rihannas nye undertøjsmærke, Savage X Fenty.

Og det kan meget vel hænge sammen med, at showsne er blevet kritiseret for at mangle mangfoldighed og være sexistisk.

Det har man kunne se på antallet af tv-seere til det store show med juvelbeklædte supermodeller, der også er faldet drastisk de seneste år. Ved showet i december i 2018 så kun 3,3 millioner amerikanere med. I 2001 var der hele 12 millioner seere.

Og i kulisserne har en stribe af møgsager også klæbet til det kendte lingerimærke.

I 2018 opsagde marketingschefen, Ed Razek, sin stilling efter en kommentar om, at han ikke ville have transkønnede eller plus size-modeller med i showet.

Men også Lex Wexner har selv personligt haft sin del af modvind i pressen.

Det skete efter, at det kom frem, at han var en nær ven af den afdøde rigmand og pædofilanklagede Jeffrey Epstein.

Epstein brugte endda forbindelsen til Wexner til at rekrutere unge kvinder ved at love dem modeljobs hos Victoria's Secret.

Der ligger både en Victoria's Secret butik i Københavns Lufthavn og inde i det centrale København.