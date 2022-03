Kriminelle psykisk syge og voldelige skydespil.

Det lyder muligvis som en paradoksal kombination, men ikke desto mindre er det på programmet ved retspsykiatrien i Aarhus.

Her spiller behandlerne det voldelige skydespil CS GO med patienterne. Men spillerne bliver ikke mere voldelige af spillet, tværtimod giver det læring for både patienter og behandlere.

Det viser et nyt studie, som er det første i verden til at undersøge online spil i psykiatrien.

Samarbejde er vejen til sejr, og i den proces skabes nye identiteter og for behandlerne en bedre platform for det terapeutiske arbejde.

Det viser det nye forskningsstudium af Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing udarbejdet af DEFACTUM, Health på Aarhus Universitet og retspsykiatrien på Aarhus Universitetshospital Psykiatrien i Region Midtjylland.

På den retspsykiatriske afdeling er CS GO struktureret. Kampen på slagmarken foregår en gang om ugen mellem klokken 15.00 og 21.00 – og altid med den samme gruppe.

»Nogle er gode til at skyde fjenden, mens andre er gode til at placere sig, kommunikere og lede holdet. Det skaber et sammenhold på holdet, for det er, når man arbejder sammen som et hold, at sejren kommer hus,« fortæller forsker Morten D. Terkildsen fra forskningshuset DEFACTUM og uddyber:

»Der flytter spillet også den måde patienter og personale oplever hinanden.«

Uden for spillet har behandlerne nøglerne til døren. De er myndigheden, og det kan være en hindring i recovery-orienteret pleje, fordi lige relationer er kimen til det terapeutiske arbejde, der gør patienterne klar til samfundet, oplyser Morten D. Terkildsen.

»Spillet tilbyder noget særligt. Er du ‘god til det hele i spillet’, så opnår du anerkendelse fra holdkammeraterne. Du bliver leder. I spillet er det nemlig ikke altid behandlerne, der bestemmer. Talentet er vigtigst, og det giver behandlerne og patienterne lige muligheder,« siger han og fortsætter:

»Nogle gange vendes forholdet endda på hovedet: Patienten har erfaring og viden, og behandleren skal lytte. Har patienten og behandler lige muligheder, så er det pludselig ikke blot en anerkendelse for patienterne. Det er også en vigtig forsyningsrute for recovery.«

Også klinisk overlæge Liseth Uhrskov Sørensen fra retspsykiatrien fortæller, at resultatet tyder på, at CS GO tillader, at patienterne får nye roller.

»Personalet sætter rammerne for spillet, men når der spilles, er alle gamere. Når man dyster med spillere fra hele verden, er man ikke længere en retspsykiatrisk patient. Patienterne deltager nu i almindelige dagligdagsaktiviteter uden risiko for at blive stigmatiseret,« siger hun.

Undersøgelsen er baseret på observationer, uformelle samtaler og interviews med en mindre gruppe på syv patienter og tre behandlere, der blev fulgt over nogle måneder.

Det er hensigten at brede tiltaget ud på flere retspsykiatriske afdelinger i hele landet.