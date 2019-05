Nye tal bekræfter, at der er ulighed på sundhedsområdet, mener direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Hver gang ét barn fra en velstillet familie begynder at ryge, er der fem børn fra fattige familier, der gør det samme.

Det viser nye beregninger for rygning blandt 15-årige, som er foretaget af forskergruppen bag Skolebørnsundersøgelsen ved Statens Institut for Folkesundhed.

Undersøgelsens resultater vækker bekymring hos Kræftens Bekæmpelse.

- Det er chokerende. Vi ved godt, at der er forskel. Men at der faktisk er fem gange så stor risiko, det er jo fatalt. Det bliver vi simpelthen nødt til at gøre noget ved.

- Af dem, der begynder at ryge og bliver ved med at ryge, vil halvdelen faktisk dø af det. Så det her er jo katastrofalt for den gruppe, hvor der er fem gange så mange, der begynder at ryge, siger Jesper Fisker, direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er der blandt voksne danskere dobbelt så mange rygere blandt de kortest uddannede som blandt dem med de længste uddannelse.

Jesper Fisker mener, at tallene er med til at bekræfte, at der er social ulighed på sundhedsområdet. Derfor er der ifølge direktøren brug for, at der bliver gjort noget "drastisk".

Han vurderer, at der er flere forskellige årsager til, at unge fra de laveste socialgrupper begynder at ryge.

Det har noget at gøre med deres omgangskreds, mens de oftere også vil have forældre, der ryger, hvilket "i hvert fald ikke skræmmer dem fra at ryge".

Hvis problemet skal løses, er en højere pris på tobak det vigtigste skridt ifølge Jesper Fisker.

- Prisen er det helt afgørende - og måske i virkeligheden især i forhold til den her gruppe, fordi den gruppe vil være allermest påvirkelig over for, at prisen stiger.

- Det er også i den gruppe, hvor flest faktisk vil holde op med at ryge, hvis prisen stiger. Så det her er endnu et godt argument for at lade prisen stige markant, siger Jesper Fisker.

Ifølge Kræftens Bekæmpelse skal prisen for en pakke cigaretter være mindst 60 kroner og herefter stige yderligere. Derudover skal cigaretpakker være "kedelige og grå" og være gemt væk under disken.

/ritzau/