Forskere på Statens Serum Institut afliver nu igen påstanden om, at HPV-vaccinen skulle være årsag til en række uforklarlige neurologiske lidelser blandt danske piger og unge kvinder.

Det sker på baggrund af en stor undersøgelse af 1,4 millioner danske piger og kvinder i alderen 10 til 45 år.

»Der tegner sig uden tvivl et billede af en sikker vaccine,« siger professor Anders Hviid fra SSI, der står bag undersøgelsen, i en pressemeddelelse.

Årsagen til undersøgelsen er blandt andet, at der tilbage i 2013 dukkede en række negative historier op om HPV-vaccinen, der forebygger livmoderhalskræft.

Historierne handlede blandt andet om mulige bivirkninger ved vaccinen, og Lægemiddelstyrelsen (LMST) kunne melde om et stigende antal bivirkningsindrapporteringer.

»De påståede bivirkninger bestod af symptomer såsom træthed, svimmelhed, hovedpine, koncentrationsbesvær, kvalme og smerter. Ofte var disse symptomer langvarige og invaliderende, idet patienterne ikke kunne fortsætte med daglige aktiviteter som uddannelse, arbejde eller sport. Og ofte havde de mange symptomer på samme tid,« oplyser SSI.

På den baggrund har SSI gennemført en stor undersøgelse af en række sygdomme karakteriseret ved dette symptombillede, og hvordan de hænger sammen med HPV-vaccinen.

Resultaterne, der er blevet offentliggjort i det anerkendte videnskabelige tidsskrift British Medical Journal, viser ifølge SSI, at der ikke var eller er nogen sammenhæng mellem HPV-vaccinen og disse symptomer.

I alt 1.375.737 piger og kvinder i alderen 10 til 45 år var omfattet i SSI’s undersøgelse. De blev fulgt i perioden mellem 2007 og 2016.

Forskerne har fundet frem til 869 tilfælde af syndromer med såkaldt autonom dysfunktion, men forskerne fandt ingen sammenhæng med HPV-vaccinen.

»De piger og kvinder, der blev HPV-vaccineret, havde ingen overhyppighed af disse syndromer i året efter, at de blev vaccineret. Der var heller ingen overhyppighed senere i livet hos disse kvinder,« siger Anders Hviid og fortsætter:

»Jeg vurderer, at en del af forklaringen på, at HPV-vaccinen blev kædet sammen med disse lidelser, er, at de allerede forekommer iblandt piger og unge kvinder. Og at vi ved alt for lidt om, hvad de skyldes. Når vi så indfører en storstilet vaccinationskampagne i disse aldersgrupper, vil nogle opleve en sammenhæng, der altså skyldes tilfældigheder.«