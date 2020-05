Hvis ikke verden reducerer sit CO2-udslip, så vil vi om 50 år se en ekstrem hede, der vil få kæmpestore konsekvenser for milliarder af mennesker.

Det viser en ny undersøgelse fra University of Wageningen i Holland.

Det skriver det norske medie Dagbladet.

Den ekstreme varme vil betyde, at 3,5 milliarder mennesker vil kæmpe for deres liv, ifølge undersøgelsen.

Forskningen viser, at en tredjedel af den globale befolkning i 2070 vil bo i områder, hvor gennemsnitstemperaturen vil overstige 29 grader. Det er dog ud fra det værst tænkelige scenarie.

»Coronavirussen ændrede verden på en måde, der var svær at forudsige for et par måneder siden. Vores fund viser, hvordan klimaændringer kan gøre noget lignende,« siger forskningsleder Marten Scheffer i en udtalelse.

Marten Scheffer mener dog, at den seneste tids reducering af CO2-udslip, grundet coronavirussen, giver håb for fremtiden.

Scheffer og hans kolleger har blandt andet baseret deres konklusioner på analyse af tidligere data ved at sammenligne klimatiske forhold i områder, mennesker vælger at bosætte sig i.

De har fundet ud af, at befolkningstætheden er størst i områder, hvor den årlige gennemsnitstemperatur ligger mellem 11 og 15 grader og i områder med gennemsnitstemperatur mellem 20 og 25 grader.

Forskerne har benyttet sig af prognoser fra hovedrapporten til FN's klimapanel IPCC fra 2014.

Rapporten estimerer, at de berørte områder vil være i Sydamerika, Afrika, Indien, Sydøstasien og det nordlige Australien. Ifølge rapporten vil en milliard mennesker i Indien blive berørt samt 100 millioner i Nigeria, Pakistan, Indonesien og Sudan.

»Dette ville ikke kun have en direkte ødelæggende indvirkning, men også gøre det vanskeligere for verden at håndtere fremtidige kriser, såsom nye pandemier,« understreger Marten Scheffer.