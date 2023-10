Det hyler.

Og det hyler hver dag.

Børn og unge i Danmark oplever stigende problemer med hørelsen.

En undersøgelse af 500 børn og unge viser, at en ud af 10 unge jævnligt oplever at have en hyletone i ørerne. Men du har muligheden for at handle på det, før skaden er sket.

For høj musik i for lang tid kan give varige høreskader, og flere og flere børn og unge rammes nu af tinnitus. Foto: Susanne Kronholm/Johner/Ritzau Scanpix

Lotte Grostøl er direktør i Høreforeningen, der står bag undersøgelsen. Hun siger:

»Det overrasker os, at en ud af ti unge har tinnitustendenser flere gange om ugen eller dagligt. Det er et meget højt tal, at de unge så tit oplever hyletoner,« siger hun.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har været ude at advare om, at op mod en milliard unge mennesker står over for at få høreskader. Man kalder simpelthen de unge for 'generation høreskade.'

»Vi kender ikke det fulde omfang af problemet, da der ikke er så mange tal på området. Vi ved dog fra den nationale sundhedsprofil, at andelen af kvinder med tinnitus i aldersgruppen 16 til 24 år er steget fra 4,4 procent i 2017 til otte procent i 2021. For mænd er der sket en stigning fra 6,1 procent i 2017 til 9,7 procent i 2021,« fortæller Lotte Grostøl.

5 gode råd Pas på lydstyrken. Hold pauser fra lyd. Hold afstand til kraftige lydkilder. Brug ørepropper. Find stille steder til pauser. Kilde: Høreforeningen.

Det er blandt andet for høj musik i for lang tid i høretelefoner, og stigende støj i skolerne, der har givet flere problemer.

Men også andre faktorer kan have indflydelse. Det fortæller Susanne Nemholt, der er ph.d. i audiologopæd og postdoc på SDU:

»Vi kan se en sammenhæng mellem tinnitus og stress, der også kan gøre udslag hos børn og unge. Der er selvfølgelig et lydeligt komponent i tinnitus, men der også noget følelsesmæssigt.«

Nemholt har beskæftiget sig med børn og unges udvikling af tinnitus.

5 gode råd til høretelefoner Skru ned for lydstyrken. Undgå max lydstyrker og følg din telefons anbefaling. Brug høretelefoner med støjreduktion. Hør ikke høretelefoner i mange timer. Hør lyde fra højttalere i stedet. Kilde: Høreforeningen.

»Det kan godt være svært at opdage hos børn, da de ikke selv altid er opmærksomme på at fortælle om det. Vi skal blive bedre til at identificere de børn,« siger hun.

Høreforeningen har iværksat en kampagne, der skal sætte fokus på problemet hos skoleelever. Men foreningens formand ser gerne, at også politikerne gør noget.

»Det er også et samfundsmæssigt problem. Vi synes, at forebyggelse af høretab burde være med i regeringens kommende forebyggelsesplan, hvilket desværre ikke ser ud til at ske. Man laver kampagner om kost og motion, så man burde gøre det samme i forhold til risiko for høretab,« siger Lotte Grostøl.

Ifølge hende kan det blive dyrt for samfundet i længden at ignorere problemet.

»Høretab er et socialt problem for den enkelte, men det er også et stort økonomisk problem for samfundet, hvis mange har nedsat hørelse,« siger hun.

Også Susanne Nemholt mener, at skolerne bør have større fokus på hørelse.

»Det vil være en god idé også at arbejde med forebyggelse i folkeskolen. Vi underviser jo også i sex og alkohol. Lyd er ikke i sig selv farligt, men for høj lyd i for lang tid, kan give problemer, og det bør vi fortælle børn og unge.

Undersøgelsen af de danske unges hørevaner viser, at 75 procent ikke selv er opmærksomme på at passe på deres egen hørelse. Det er altså ikke noget, der umiddelbart bekymrer dem.

»Det er ikke nemt at advare mod noget, som ikke giver et tab her og nu. Men det gør det jo ikke mindre vigtigt. Det er vigtigt, at børn får viden om høreskader tidligt, ligesom det for eksempel er med rygning,« siger Lotte Grostøl.