I en ny undersøgelse fra Undervisningsministeriet indrømmer flere elever, at de har brudt regler eller snydt ved de afsluttende prøver i 2018.

I undersøgelsen, som er lavet i samarbejde med Epinion, er både gymnasie- og folkeskoleelever spurgt.

Eleverne er både blevet spurgt til, om de har brudt reglerne ved eksamen, og om de har snydt.

Lidt over hver tiende elev svarer, at de har brudt reglerne ved de afsluttende prøver og eksamener i sommeren 2018. Brud på reglerne dækker både over handlinger, der kan være tilsigtede eller utilsigtede.

I forhold til snyd svarer hver 20. elev, at de har snydt til prøverne.

Brud på reglerne sker primært ved brug af nettet til at finde viden eller svar og herefter at kopiere tekst fra hjemmesider, opgaver eller fagbøger uden at lave kildehenvisning.

En del elever fortæller i undersøgelsen, at de er i tvivl om reglerne ved eksamen.

Undersøgelsen blev sat i gang i efteråret sidste år, og blev færdig i februar.

