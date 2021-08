En ny undersøgelse viser, at danske forældre tror, at deres børn drikker langt mindre, end hvad virkeligheden er.

Det skriver Berlingske.

Man skulle ellers ikke tro, at det kom som en overraskelse, at danske unge giver den gas med alkoholen.

Alligevel er der noget, der tyder på, at forældrene til tørstige unge ikke ved det hele.

Ølbowling under Midtfynsfestivalen. Fra venstre. Kasper og Jesper Foto: Maria Hedegaard Vis mere Ølbowling under Midtfynsfestivalen. Fra venstre. Kasper og Jesper Foto: Maria Hedegaard

En ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viser, at 76 procent af forældre tror, at deres børn drikker mindre end gennemsnittet. Kun en procent tror, at deres børn drikker mere end gennemsnittet.

»Det tyder på, at en del forældre ikke er klar over, hvad der rent faktisk foregår, når deres børn går til fest og drikker alkohol,« siger Janne Tolstrup, der er professor ved Statens Institut for Folkesundhed, og som i årevis har forsket i unge og alkohol.

Hun bliver i Berlingske bakket op af Mads Uffe Pedersen, der er professor på Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet.

Han tror ikke, at forældrene er klar over, hvor vildt det egentlig går for sig, når deres unge har knappet den første op.

»Danske unges fuldskabskultur er meget voldsom. De drikker ikke nødvendigvis oftere end unge i andre lande, der for eksempel oftere tager et glas vin til middagen i hverdagen. Herhjemme drikker de unge primært fredag og lørdag, men så får den til gengæld også hele armen, og der ryger rigtig meget alkohol ned,« siger han.

Undersøgelsen er baseret på svar fra 892 repræsentativt udvalgte forældre til børn i alderen 13 til 17 år.