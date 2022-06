Lyt til artiklen

De stigende brændstofpriser får et stigende antal danskere til at køre mindre i bil.

»Alle bilejere får i øjeblikket kærligheden at føle, når de tanker bilen,« som John Gantzhorn, teknisk konsulent hos Applus Bilsyn, udtrykker det.

En ny undersøgelse blandt danske bilejere viser, at 33 procent af de adspurgte nu kører mindre, fordi det er blevet dyrere at tanke op.

I en tilsvarende undersøgelse tilbage i februar – også udført af Applus Bilsyn – var det kun 18 procent af bilejerne, der gav udtryk for, at de kørte mindre.

Priserne på benzin har i længere tid været stigende, men det er især krigen i Ukraine, der siden februar har skudt udgifterne ekstra i vejret.

I øjeblikket har priserne aldrig været set højere i Danmark, og bare siden nytår er literprisen steget med fem kroner.

»Priserne stiger i øjeblikket nærmest uge for uge, og der er i prismæssig forstand ikke rigtigt noget sted at skjule sig som bilejer, bortset fra at køre mindre,« siger John Gantzhorn fra Applus:

»Fortsætter benzin- og dieselprisen yderligere op, vil vi se endnu flere, der bogstavelig talt lader bilen stå i indkørslen.«

Af undersøgelsen fremgår det også, at flere danskere decideret parkerer bilen i garagen for at spare penge.

»Realiteterne lige nu er, at der er historisk høje omkostninger forbundet med at køre bil, og så må man som bilejer gøre op med sig selv, i hvilket omfang man har lyst til eller praktisk set har mulighed for at spare på denne udgiftspost. Det vil være svært for mange familier,« siger John Gantzhorn.