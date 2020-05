Lavtuddannede har under coronanedlukningen motioneret i langt mindre grad end de højtuddannede.

De seneste to måneders nedlukning under coronakrisen har sat deres tydelige spor i både unge og voksnes motionsvaner.

Det viser en spørgeskemaundersøgelse lavet af Institut for Idræt & Biomekanik ved Syddansk Universitet.

De adspurgte har i gennemsnit nemlig bevæget sig 20,6 procent mindre under nedlukningen.

Samtidig er der opstået en skævhed mellem dem med en lang og kort uddannelse.

Faldet i den fysiske aktivitet blandt de højtuddannede ligger kun på 1,5 procent.

Men derimod bevæger de lavest uddannede sig 31,5 procent mindre.

Samtidig er faldet også mindre i byerne end i landområderne, hvor der bor flere med en kort uddannelse, siger Charlotte Skau Pawlowski.

Hun er lektor ved Institut for Idræt & Biomekanik og projektleder for undersøgelsen.

Skævheden kan skyldes, at mulighederne for at være fysisk aktiv i by og på land har været forskellige under nedlukningen, mener lektoren.

- Foreningslivet er meget vigtigt i landområderne, og det har været lukket ned.

- Det er også vigtigt i byerne, men vi kan se i vores undersøgelse, at mange rekreative områder er blevet brugt til bevægelse i byerne, og disse findes ikke i samme grad i landområderne, siger hun.

Samtidig mener lektoren, at dem, som ikke havde de aktive vaner under huden inden corona, kan være svære at få tilbage i aktivitet igen.

Hos Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, DGI, er det bekymrende.

Her er formand Charlotte Bach Thomassen ærgerlig over den store ulighed mellem de to grupper.

- Det er jo et generelt problem for et samfund, hvis ikke vi formår at få alle med i noget af det, som er gavnligt for et godt liv og en god livsstil.

For at få flere til at blive fysisk aktive og blive en del af idrætsfællesskaber arbejder DGI sammen med Danmarks Idrætsforbund om indsatsen "Bevæg dig for livet".

- Hvis vi tilpasser vores aktiviteter og gør meget ud af at byde nye grupper indenfor i træningsfællesskaber, så lykkes vi faktisk et stykke hen ad vejen med det, siger hun.

Charlotte Bach Thomassen er sikker på, at en stor del af danskerne vil vende tilbage, når idrætsfaciliteterne og foreningslivet begynder at åbne.

/ritzau/