Sexisme, sexchikane og krænkende adfærd.

Det er en del af arbejdslivet i kultur- og foreningsbranchen i Aarhus. Her har én ud af 20 oplevet krænkende adfærd i fritids- og foreningslivet og én ud af 10 på kulturinstitutionerne.

Det viste en undersøgelse lavet af Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune og en række organisationer i Aarhus’ kultur- og foreningsliv.

Nu tager Aarhus Kommune første skridt mod at komme det til livs med hjemmesiden aarhusmodsexisme.dk.

»Det går fint rundt omkring, men der er også udfordringer. Vi vil altid synes, at et tilfælde er et tilfælde for meget. Det kan have store konsekvenser at blive udsat for sexisme,« siger rådmand for Kultur og Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad (R), og uddyber:

»Det handler om at skabe lighed og ligestilling, så derfor fik den her undersøgelse os til at sige, jamen, der er noget at komme efter.«

Rabih Azad-Ahmad er rådmand for Kultur og Borgerservice.

På hjemmesiden kan man finde råd og værktøjer til arbejdet med at modvirke sexisme og sexchikane i netop kultur-, fritids- og foreningslivet.

»Tanken er at skabe mere opmærksomhed omkring sexisme som en udfordring, vi gerne vil bekæmpe. Både så man tager en dialog ved de forskellige aktører og samtidig skaber opmærksomhed omkring, hvordan man kan håndtere og melde det,« siger Rabih Azad-Ahmad.

Elisabeth Wedderkopp, der er formand for Kultursamvirket i Aarhus, fortæller, at siden vil blive opdateret og korrigeret undervejs, som man lærer af erfaringerne. Hun er dog tilfreds med, at der kommer en hjemmeside til området.

»Jeg synes, det er et meget godt sted at starte. Vi vil gerne have, at hjemmesiden skaber en dialog i foreningerne. Det kan måske forhindre, at der sker flere ting,« siger hun og fortsætter:

»Det er meningen, at siden skal stå op for, at der er grænser, og der er mange no-go’s på det område. Det bliver vi bare nødt til at sige mange gange, for vi ser det igen og igen.«

Det slog særligt Elisabeth Wedderkopp, at mange i undersøgelsen svarede, at de ikke vidste, om deres forening eller arbejdsplads havde en politik på området.

»Vi ved, at der er rigtig mange, der har en politik. Men hvis man ikke informerer sine medarbejdere eller dem, der går til fodbold om, hvor de kan henvende sig, så har man et problem,« siger hun.

Hun fortæller, at det derfor næste år fremadrettet vil blive skrevet ind i kontrakter, at man skal have en krænkelsespolitik for at få støtte fra kommunen.

Siden er dog ikke kun henvendt til ledere, der mangler værktøjer til at håndtere sexismen, men også til den enkelte.

»Det vigtige i det hele er, at det ikke er tabubelagt mere. At vi fortæller, det er ikke din skyld, du bliver krænket - ligegyldigt hvem fanden, der krænker dig. Om det er chefen eller portøren, skal det ikke være flovt at være den, der bliver krænket. Det vigtigste i det her er, at der bliver åbnet op for dialogen, så man kan tale om, hvad der er sket,« siger Elisabeth Wedderkopp.

Det er Rabih Azad-Ajmad enig i.

»Der er ingen tvivl om, vi gerne vil skabe en kultur, hvor det er i fokus, og det er noget, man ikke accepterer eller tolererer - men siger fra over for. Der må ikke sidde nogen alene med det, de er blevet udsat for. De skal vide, hvordan de skal handle, og de skal vide, vi tager det alvorligt og kæmper den her kamp,« siger han.

Bag initiativet står Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice, Kultursamvirket, Idrætssamvirket, Folkeoplysningssamvirket og Århus Undommens Fællesråd.