Alle mennesker skal med jævne mellemrum en tur på toilettet, men især unge kvinder synes, det er pinligt at slå en streg ude på lokummet.

YouGov har for Samvirke undersøgt danskernes forhold til deres egen afføring.

Analysen viser, at 38 procent af de adspurgte kvinder synes, det er pinligt, hvis andre opdager, de har været på toilettet for at lave afføring. I daglig munde forklædt som 'nummer to'.

Og måske derfor svarer det samme antal kvinder, at de faktisk helt venter med det store toiletbesøg, til de kommer i trygge rammer derhjemme, hvor der er fred og ro til et længere toiletbesøg.

Kan du finde på at vente med at lave nummer to, til du er kommet hjem igen?

»Mange bliver fanget af blufærdighed på arbejdet - og vil ikke efterlade et toilet, der stinker. Men man bør virkelig give det topprioritet at komme på toilettet, når man skal,« siger professor Oluf Borbye Pedersen fra Københavns Universitet i Samvirke.

Hele 51 procent af kvinderne og 33 procent af mændene har prøvet at holde sig så længe, at de fik ondt i maven.

Men det er altså ikke for sjov, man siger: 'Når du skal, så skal du'.

For det øger risikoen for forstoppelse, hvis man presser ballerne for meget sammen.

»Det er virkelig en dårlig idé at holde sig,« siger professor fra DTU Fødevareinstituttet, Tina Rask Licht i Samvirke.

Hvis man dykker ned i tallene for hvilke aldersgrupper, der finder lorten for pinlig, så er det især de unge, der rødmer over presset fra tarmen.

Gode toilet-råd Gå på toilet 1-3 gange om dagen, hvis du vil undgå forstoppelse

Motion, masser af væske og grøn kost kan være med til at øge madens gennemløbningstid, så du får trang til at komme på toilet

Varieret kost giver en god sammensætning af tarmbakterier Kilde: Samvirke

Her svarer 44 procent af danskerne i aldersgruppen 18-34, at de synes, det er direkte pinligt at gå på toilet.

Men selvom afføring kan få rødmen til at stige hos de unge, er det noget helt andet, den ældre generation lægger en dæmper på, når det kommer til tilstanden i tarmene.

Tallene viser for de 55-74-årige, at aldersgruppen har komplekser over luft i maven.

Her svarer 61 procent i undersøgelsen, at de holder prutter inde, hvis der er andre til stede.

Synes du, det er pinligt, hvis du kommer til at prutte foran andre?

Analysen er fra maj i år.

YouGov har spurgt 1012 repræsentativt udvalgte danskere mellem 18 og 74 år.