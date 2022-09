Lyt til artiklen

Der er ingen grund til panik eller det, der ligner.

Sådan lyder det fra en stribe pensionseksperter, som B.T. har talt med, efter at danskernes pensionskasse ATP tidligere torsdag fremlagde et underskud på 56,6 milliarder kroner for årets første seks måneder.

Umiddelbart et svimlende beløb. Og dog.

»I kroner og ører er det selvfølgelig mange penge, men når man har mange penge, som ATP jo har, så bliver beløbene jo større. Procentuelt er det ikke helt lige så voldsomt.,« som den selvstændige investeringsrådgiver Nikolaj Holdt Mikkelsen udtrykker det.

ATP har garanteret mere end 5,2 millioner danskere et livslang pensionsbeløb på op til knap 28.000 kroner om året, og det står altså stadig ved magt, lyder det.

»Som almindelig pensionsopsparer skal man ikke være bekymret for sine garantier. Det skal man ikke – de er sikre. ATP har investeret på en måde, så man sikrer sig, at man kan overholde garantierne,« supplerer Søren Andersen, uafhængig pensionsrådgiver i firmaet FPension.

Og så er der også et tidsperspektiv at tage med i ligningen.

Det aktuelle dårlige resultat er kommet i en periode, hvor hele markedet har været ramt, blandt andet på grund af krigen i Ukraine.

Samtidig er underskuddet isoleret til kun et halvt år.

»Pensionsopsparinger er i sagens natur meget langsigtet, og derfor er det altid vigtigt lige at have de lange briller på,« siger den selvstændige investeringsrådgiver Nikolaj Holdt Mikkelsen:

»De penge, vi taler om i år er penge, der først skal bruges om 10-15-20 år, så det er vigtigt at få horisonten med: Det er jo sådan på finansmarkedet, at prisen for at få et overskud over tid er, at det går op og ned.«

Heller ikke Jørgen Svendsen, pensionsekspert og direktør i pensionsmæglerselskabet AFPR, mener, at ATP-underskuddet er voldsomt.

Han påpeger dog en anden negativ sideeffekt: den øjeblikkelige situation på det finansielle marked over hele verden.

»Det store problem for os med ATP-opsparing er inflationen. De løbende ydelser, vi modtager som pensionister, udhules i købekraft, og det går stærkt lige nu,« siger Jørgen Svendsen.

Den uafhængige pensionsrådgiver Søren Andersen, forklarer det således.

»Med ATP er det sådan, at selv om inflationen er på ni procent, så får du 100 kroner, hvis de har lovet dig 100 kroner – og så kan det godt være, at du ikke kan købe lige så meget mælk for de 100 kroner, og det er problematisk,« siger han:

»Og så kan det måske være vigtigt at supplere med noget, der kan dække inflationen, så det ikke påvirker købekraften.«

I den forbindelse anbefaler pensionseksperterne, at det kan være en idé at kontakte sit pensionsselskab, hvis man har spørgsmål til, hvordan man er stillet.