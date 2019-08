Et forslag til en finanslov for det kommende år er blevet fremlagt af den grønlandske regering, Naalakkersuisut. Den grønlandske finansminister, Vittus Qujaukitsoq (på billedet), vurderer, at partierne i efteråret kommer til at se på, hvor de ønskede besparelser kan findes. (Arkivfoto). Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix