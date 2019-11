3F mener, at en underbetalt medarbejder er blevet svinsk behandlet. Medarbejderen blev fyret efter, at hun meldte sig ind i 3F på grund af løndumping for arbejde på en stor planteskole.

I torsdags kom det frem, at udenlandske medarbejdere er utilfredse med lønnen for arbejde på Møllegårdens Planteskole på Fyn. Og i lørdags blev en polsk medarbejder, der har fortalt om lønforholdene til 3F, fyret. Kvinden skulle også forlade det hus, hvor hun boede til leje hos ejeren af planteskolen, og mandag aften kørte hun tilbage til Polen i bil. Det skriver Fagbladet 3F.

Kvinden var ansat af firmaet Goskov ApS, der i stor stil leverer udenlandsk arbejdskraft til den store planteskole nord for Ringe på Midtfyn.

»Vores medlem har fået en svinsk behandling på jobbet. Jeg forstår ikke, at en stor, kendt planteskole vil danne parløb med et firma, der underbetaler og behandler medarbejdere elendigt,« siger Hanne Pedersen, faglig sekretær hos 3F Østfyn.

Møllegårdens Planteskole producerer hække og leverer især det kendte mærke Prima færdig hæk til virksomhedens danske og udenlandske kunder.

Møllegårdens Planteskole har tidligere været medlem af arbejdsgiverforeningen GLS-A og er stadig omfattet af den overenskomst for gartnerier og planteskoler, som GLS-A og 3F har indgået. Lønnen efter overenskomsten på området skal for tiden være mindst 143 kroner i timen.

Men planteskolen benytter udenlandsk arbejdskraft fra mindst et firma uden overenskomst – Goskov ApS.

Ifølge en ansættelseskontrakt fra Goskov ApS er lønnen hos virksomheden 75 kroner i timen før skat. Nogle af udlændingene arbejder dog på akkord. Under alle omstændigheder betaler Goskov ApS ikke pension til medarbejderne.

Ifølge 3F Østfyn arbejder omkring 40 udlændinge på Møllegårdens Planteskole.

Den 28-årige polske kvinde er en blandt flere medarbejdere hos Goskov ApS, der for nylig har meldt sig ind i 3F, fordi de er utilfredse med lønnen for arbejdet hos Møllegårdens Planteskole.

Den polske kvinde fortæller, at hun i torsdags – samme dag som Fagbladet 3F bragte en artikel om lønforholdene hos Goskov ApS – blev kontaktet af en repræsentant fra firmaet. Repræsentanten forklarede, at han vidste, at hun var gået til 3F, fordi hun var den eneste, som havde en kontrakt, hvor lønnen var fastsat til 75 kroner i timen. Normalt tjener medarbejderne 70 kroner i timen i de første seks måneder, hvorefter deres timeløn stiger til 80 kroner, lød forklaringen ifølge kvinden.

»Jeg spurgte, om han ville fyre mig. Han sagde nej, fordi Lars (ejeren af planteskolen, red.) var glad for mit arbejde,« siger kvinden.

Men lørdag eftermiddag blev hun alligevel fyret. I fyresedlen skriver direktøren for Goskov ApS, Przemyslaw Teclaw, at det skyldes ”mangel på arbejde”.

Den forklaring tror den fyrede kvinde ikke på.

»Det passer ikke. Der er rigtigt meget at lave på planteskolen. Jeg blev kun fyret, fordi jeg havde meldt mig ind i 3F. Det er uretfærdigt. Jeg er skuffet over vikarbureauet,« siger kvinden og oplyser, at en arbejdsleder hos planteskolen mandag blev overrasket over fyringen.

Hun må nu leve i Polen adskilt fra sin mand i Danmark.

»Jeg er ked af det. Hvad skal jeg gøre,« spørger kvinden og oplyser, at hun ikke har noget job i Polen.

Ejeren af og direktøren for Møllegårdens Planteskole, Lars P. Strarup, er fåmælt om fyringen:

»Det har jeg ikke nogen kommentarer til. Det er deres folk. Jeg kan ikke bestemme, hvad de gør,« siger han om Goskov ApS.

Fagbladet 3F har tirsdag og onsdag forgæves forsøgt at få kommentarer fra Goskov ApS’ ejer og direktør Przemyslaw Teclaw, der har adresse i Polen.