Der blev lørdag foretaget 37.998 lyntest, som fandt 944 smittede. Det svarer til 2,48 procent af de testede.

Det viser tal fra Falck, SOS International, Copenhagen Medical og Carelink, der har fået til opgave at stå for lyntest på statens regning.

Tallene kommer, efter at der både torsdag og fredag blev bekræftet flere end 1000 smittede med lyntest.

Hvis man ser på, hvor mange der er konstateret smittet ud af det samlede antal prøver, er positivprocenten dog på niveau med fredag.

Her blev der fundet virus hos 2,46 procent af de testede.

Falck, der har indgået en aftale med regeringen og regionerne om at stå for 50.000 test dagligt, forventer, at der kommer et øget testpres de kommende dage.

- Folk vil formentlig gerne testes lige op til jul, siger ambulancedirektør Jørgen Mieritz.

Han opfordrer til, at de, der gerne vil have foretaget en lyntest, får det gjort allerede søndag, så der ikke risikerer at opstå køer ved centrene.

