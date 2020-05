Antallet af indlagte med coronavirus når laveste niveau siden 17. marts, meddeler SSI. Yderligere tre er døde.

Antallet af indlagte med coronavirus er søndag faldet til 98 personer, to færre end lørdag.

Det viser den seneste daglige opgørelse fra Statens Serum Institut.

Det er første gang siden 17. marts, at antallet af indlagte ligger under 100.

Dengang var tallet 82 indlagte.

Siden steg tallet til over 500 indlagte i slutningen af marts og begyndelsen af april, hvorefter det igen begyndte at falde.

Yderligere tre personer er døde med coronavirus i Danmark i det seneste døgn, lyder det i opgørelsen.

Antallet af døde er dermed oppe på 574 personer.

Statens Serum Institut havde 28. maj driftsforstyrrelser i Dødsårsagsregistret.

Søndag påpeger seruminstituttet, at driftsforstyrrelsen muligvis kan have medført, at dødsattester er blevet registreret senere end ellers.

Coronavirus er ikke nødvendigvis årsagen til dødsfaldet. Hvis dødsfaldet sker inden for 30 dage efter en positiv test, tæller det med i statistikken.

20 personer er søndag indlagt på intensivafdeling, hvilket er uændret i forhold til dagen forinden.

Ti af de indlagte på intensiv ligger i respirator, hvilket er en færre end lørdag.

Yderligere 36 personer er blevet bekræftet smittet med coronavirus, og dermed har Danmark i alt 11.669 bekræftede smittetilfælde.

Af dem har 10.362 overstået infektionen.

Myndighederne arbejder ikke med raskmeldte. En overstået infektion vil sige, at man 14 dage efter en positiv test for coronavirus ikke er indlagt eller død.

Det er 21. dag i træk, at der bekræftes under 100 nye smittetilfælde.

På baggrund af udviklingen er det danske samfund gradvist ved at åbne mere op.

I sidste uge blev Folketingets partier enige om, hvordan man kunne udvide den såkaldte fase 2 af genåbningen.

Det betød blandt andet, at kulturaktiviteter og zoologiske haver kunne genåbne før ellers planlagt.

Fredag meldte statsminister Mette Frederiksen (S) ud på et pressemøde, at tyske, norske og islandske turister kan rejse til Danmark fra 15. juni.

Det kræver, at de har bestilt mindst seks overnatninger uden for København.

/ritzau/