Har du planer om at købe et hus i år - og vil du have kronerne og ørerne til at række lidt længere, er der en særlig del af det danske boligmarked, der kan være ekstra interessant at tage et kig på.

Forskellen på hvor langt dine penge rækker er nemlig enorm. Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Ser man på, hvad villaerne og rækkehuse blev handlet for sidste år, er der nemlig over 50.000 kroners forskel på de dyreste og billigeste kvadratmeterpriser*.

Frederiksberg Kommune ligger i toppen, hvor køberne i gennemsnit gav lige over 57.000 kroner pr. kvadratmeter, hvorimod der skulle blot knap 4.000 kroner pr. kvadratmeter til i Lolland Kommune, som har landets laveste kvadratmeterpriser.

Men der er også huse til salg rundt omkring i landet, som skal koste dig langt mindre - og endda helt ned under 1.000 kroner for en kvadratmeter.

Her de billigste huskvadratmeter til salg lige nu

Kjelstrupvej 22, Thisted

Med en kvadratmeterpris på 761 kroner er villaen fra 1902, der ligger på en landevej nord for Thisted i Thy, det hus i landet, der for øjeblikket er til salg med den billigeste kvadrameterpris.

Huset har 260 kvadratmeter bolig og beskrives som et håndværkertilbud, der trænger til en kærlig hånd.

Med den lave kvadratmeterpris ender huset således med at koste 198.000 kroner, hvilket altså er signifikant under de 7.455 kroner køberne i gennemsnit gav pr. kvadratmeter for en af villaerne i området sidste år.

Se huset her.

Flensborgvej 52, Tinglev

I det sønderjyske ligger der i landsbyen Store Jyndevad en 140 kvadratmeter stor stråtækt villa fra 1750, som er til salg for 125.000 kroner.

Det betyder, at du kan købe huset for 892 kroner pr. kvadratmeter, hvilket er den næstlaveste kvadratmeterpris på landsplan i øjeblikket.

Normalt bliver villaerne i Aabenraa Kommune - hvor boligen ligger - handlet til omkring 7.767 kroner pr. kvadratmeter. Det oplyser Boliga.dk.

Se huset her.

Mosbjergvej 998, Sindal

Ved Mosbjerg midt i Vendsyssel i det nordjyske kan du købe en 288 kvadratmeter stor villa for 275.000 kroner.

Huset er fra 1936 og har ni værelser, der kan inddeles til flere boliger. Ejendommen er udbudt til salg for 954 kroner pr. kvadratmeter, hvilket er et godt stykke under gennemsnittet for området.

I Hjørring Kommune smed køberne nemlig omkring 8.300 kroner for en huskvadratmeter sidste år.

Se huset her.