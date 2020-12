Myndighederne kommer ikke til at forhindre danskerne i at rejse på tværs af landet i julen, mener speciallæge og formand for Lungeforeningen Torben Mogensen.

»Du kan ikke stoppe det. Der skal virkelig være en paniksituation i smittetallene, og det tror jeg ikke kommer til at ske,« siger han.

Vurderingen kommer efter sundhedsminister Magnus Heunicke på et pressemøde tirsdag blev spurgt, om regeringen havde planer om at lave rejserestriktioner i julen.

»Vi planlægger ikke restriktioner på rejser omkring jul. Men som altid kan vi ikke dømme tiltag - også skrappere tiltag - ude, hvis smitten stiger voldsomt,« svarer sundhedsministeren.

Torben Mogensen tror ikke på, at myndighederne kan stoppe danskerne i at rejse på tværs af alndet for at mødes med familien i julen. Foto: Nils Meilvang Vis mere Torben Mogensen tror ikke på, at myndighederne kan stoppe danskerne i at rejse på tværs af alndet for at mødes med familien i julen. Foto: Nils Meilvang

Han pointerer dog samtidigt, at det endnu er for tidligt at melde noget endeligt ud om julen. I løbet af næste uge vil de dog bliver klogere på, hvordan ‘en anderledes jul kan afvikles sikkert og trygt,’ lyder det fra Magnus Heunicke.

Tyra Grove Krause, afdelingschef fra Statens Serum Institut, uddyber, at de ser meget alvorligt på julen.

»For tiden er til, at vi skal holde afstand og begrænse vores samvær. Men det er ikke det, julen handler om,« siger hun.

Torben Mogensen ser det slet ikke som en reel mulighed, at man kan stoppe folk i at rejse på tværs af landet for at fejre jul med familien.

»Så skulle der ligge vagter ved Storebælt, eller vi skulle have kampvogne i gaderne. Befolkningen vil ikke kunne acceptere rejserestriktioner i julen,« siger han og tilføjer:

»Men det er klart, man kan overveje, om man skal lade sig teste inden.«

Og lige præcis at lade sig teste inden juleaften opfordrer Magnus Heunicke alle i aldersgruppen 15-25 år i 17 kommuner i hovedstadsområdet.

»Det er ikke tvang, men det er en kraftig opfordring,« siger han.

De 17 kommuner, hvor der tirsdag blev indført skærpede restriktioner, er: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk.

Men også på landsplan blev der indført skærpede restriktioner i detailhandlen. Der bliver bl.a. indført krav om ensretning samt krav om antal kvadratmeter per handlende.

»Det er fint nok. Det betyder ikke noget for dagligdagen,« siger Torben Mogensen og fortsætter:

»Men det kommer ikke til at sætte smitten ned. Jeg tror ikke, smitten sker i storcentre.«

Og det er da umiddelbart heller ikke det mønster, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed Anette Lykke Petri ser i smitteopsporingsarbejdet.

»Langt størstedelen af danskerne siger, at de bliver smittet indenfor husets fire vægge, så på arbejdspladsen og omgangskredsen,« siger Anette Lykke Petri på tirsdagen pressemøde.

Direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm påpeger dog, at man har set større smittespredning i Brønderslev Kommune i forbindelse med et åben by arrangement i Dronninglund.

»Det er klart, jo tættere vi er, jo større risiko er der for smitte. Men folk er alligevel efterhånden vant til at holde afstand,« siger Torben Mogensen, som derfor ikke tror på, at de nye restriktioner i detailhandlen kommer til at få den store effekt.