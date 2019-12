Den tunge julemad og de voldsomme portioner må have sat sine uheldige spor.

I hvert fald oplever akuttelefonen 1813 et så massivt pres fra de danske borgere, at enkelte har oplevet slet ikke at kunne komme igennem.

Faktisk er det så voldsomt, at 250 personer har ringet på samme tid i løbet af morgenen.

Det skriver Region Hovedstadens Akutberedskab på Twitter.

'Akuttelefonen 1813 har ekstraordinært travlt. Enkelte borgere har oplevet ikke at kunne komme igennem. Det kan ske, når over 250 ringer 1813 på samme tid. Vi beklager den forlængede ventetid. Vi arbejder på at besvare alle opkald så hurtigt som muligt,' fremgår det af tweetet.

På 1813 sidder sygeplejersker og læger klar til at hjælpe danskere, der på den ene eller anden måde er bekymrede over deres helbred.

Men hvad de lige præcis ringer om i dag, har Region Hovedstaden endnu ikke kunnet svare B.T. på.

I begyndelsen af 1813's eksistens var akuttelefonen genstand for megen kritik på grund af netop lange ventetider.