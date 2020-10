Interessen er der. Danskerne vil gerne på ski. Spørgsmålet er bare, om de tør booke, lyder meldingen fra Danmarks største skiportal, Skisport.dk.

Inden du booker, er der da også særligt én ting, du skal være opmærksom på i år.

»Helt overordnet set ser corona ud til at være et issue – også når vi kommer hen på den anden side af nytår, og skisæsonen for alvor begynder,« siger Lars Arent, leder af Forbruger Europa i Danmark, og fortsætter:

»Og det kan jo få betydning i forhold til, om skiferien overhovedet kan gennemføres. Det er umuligt at forudse.«

Så selv om alle skiområderne i Europa har meldt ud, at de åbner i den kommende sæson, skal du være ekstra grundig i din research, før du trykker 'køb' på årets skiferie.

»Du skal sikre dig, at du bliver tilbudt en form for afbestilling,« siger Lars Arent og tilføjer:

»Det er vigtigt, fordi det er mere usikkert, i hvilket omfang du får hjælp af loven, hvis du ikke kan tage af sted.«

Booker du for eksempel selv hytte og arrangerer selv transport, skal du også selv sikre dig en afbestillingsret for overnatning, liftkort, transport mv.

»Ellers er det ikke sikkert, du kan få pengene tilbage, selv om Udenrigsministeriet fraråder rejser til landet,« siger han.

Med pakkerejser er du som udgangspunkt bedre stillet.

»Køber du en pakkerejse med transport, ophold og liftkort, er der et krav om, at du kan få dine penge tilbage,« siger Lars Arent og tilføjer så en vigtig pointe:

»Men det er usikkert, om det også vil gælde, hvis landet allerede er orange, når du bestiller. Og det er meget aktuelt lige nu.«

Lige nu er stort set alle lande med skidestinationer orange lande. Og det har betydning for, om du kan få pengene retur, hvis du bestiller din skíferie nu. Selv om Tyskland og Norge ikke er orange, er der også her indrejserestriktioner for danskere. Foto: SSI Vis mere Lige nu er stort set alle lande med skidestinationer orange lande. Og det har betydning for, om du kan få pengene retur, hvis du bestiller din skíferie nu. Selv om Tyskland og Norge ikke er orange, er der også her indrejserestriktioner for danskere. Foto: SSI

Stort set alle skidestinationer er nemlig placeret i lande, som Udenrigsministeriet lige nu fraråder ikke-nødvendige rejser til.

»Hvis samme forhold, som gør, at et land er orange nu, senere hen gør, at man ikke kan rejse, har man ikke ret til, at aftalen træder tilbage,« siger Lars Arent og tilføjer:

»Det er i hvert fald sådan, Pakkerejse-Ankenævnet har tolket reglerne tidligere.«

Men andre ord. Bestiller du i dag en pakkerejse i vinterferien til Frankrig, kan du ikke være sikker på at få refunderet dine penge, hvis Frankrig stadig er orange i uge syv.

»Du skal altså sikre dig, at rejsearrangøren tilbyder muligheden for afbestilling som en service,« siger han.

Den forsikring skal du have sort på hvidt. Og her kommer endnu en vigtig detalje.

»Det skal være meget tydeligt, at du på ethvert givent tidspunkt uden grund kan få lov at afbestille,« siger Lars Arent og uddyber:

»Så den både dækker, hvis du ikke kan tage af sted på grund af Udenrigsministeriets anbefalinger, men også dækker, hvis forholdene på stedet gør, at du ikke har lyst til at tage af sted.«

Der kan nemlig være begrænsninger på destinationen – for eksempel at nogle lifter lukker, som gør skiferien mindre attraktiv.

Lars Arent har kendskab til, at flere rejsearrangører godt ved, at de skal spænde sikkerhedsnettet ekstra ud for deres kunder.

»Det er muligt at få sådan en forsikring. Men du skal selv lede efter den og insistere på den,« siger han.