Danskere bør være "ekstra forsigtige" ved rejser i europæiske lande såsom Frankrig, siger Udenrigsministeriet.

Udenrigsministeriet har foretaget ændringer i rejsevejledningerne til flere europæiske lande på grund af coronavirus.

Der er tale om rejsevejledninger til Frankrig, Spanien, Tyskland og Østrig, hvor Udenrigsministeriet nu opfordrer til at være "ekstra forsigtige", skriver det på sin hjemmeside.

Ændringerne sker på grund af coronavirus, som har ophav i Kina, men som fortsat spreder sig i Europa.

- Vi opfordrer alle danskere til at være ekstra forsigtige som følge af en stigning i antallet af smittede med coronavirus og lokale myndigheders tiltag for at forebygge smittespredning, skriver Udenrigsministeriet om de forskellige lande.

Torsdag blev der bekræftet fem nye smittetilfælde i Danmark. I alt er 20 personer nu smittet.

Og i Storbritannien og Schweiz kunne myndighederne torsdag berette om de første dødsfald som følge af coronavirus.

/ritzau/