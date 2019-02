Flere uheld på motorvejene giver problemer for myldretidstrafikken tirsdag morgen.

Morgentrafikken er udfordret flere steder i landet efter flere uheld.

Først var der et uheld på Helsingørmotorvejen E 47 mellem frakørsel Nivå og 7 Kokkedal.

»Vi er på vej derud, og vi kommer nok til at spærre et stykke af motorvejen,« lød det fra vagtchefen hos Nordsjællands Politi tidligere på morgenen.

Politi og redning er nu kommet frem til uheldet på #Helsingørmotorvejen sydgående efter 6 Nivå. Fortsat kun 1 spor farbart og køen begynder efter Humlebæk. #P4trafik #tlf70100110 https://t.co/WfqerjAiwr — P4 Trafik KBH & Sj. (@P4KBHTRAFIK) February 19, 2019

Ifølge Dansk Trafikinfo er der kø mellem afkørsel 6 Nivå og afkørsel 7 Kokkedal.

Uheld på E47 Helsingørmotorvejen mod syd ml. Nivå og 7 Kokkedal. Kødannelse, som snart starter ved 5 Humlebæk. Forventes tidligst ryddet kl. 07:45. — Dansk Trafikinfo (@DanskTrafikinfo) February 19, 2019

Vejdirektoratet forventer, at der først er ryddet op på stedet omkring klokken 7.45.

Omkring klokken syv var der et uheld på E20 E47 Køge Bugt Motorvejen fra Køge mod Avedøre ved 27 Greve Nord.

#Uheld på #KøgeBugtMotorvejen nordg, lige ved 27 Greve Nord. Højre spor er spærret og det trækker lige nu kø tilbage til Greve Syd. #P4Trafik #tlf70100110 — P4 Trafik KBH & Sj. (@P4KBHTRAFIK) February 19, 2019

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser til tv2.dk, at det er en lastbil, der er kørt ind i en personbil. Det er sket i højre spor, og køen starter lidt før afkørsel 29 Greve S.

Kun et spor er farbart.

Heldigvis skulle der ikke være tale om personskade.

Uheld på E20 Køge Bugt Motorvejen mod nord ved 27 Greve N. Kødannelse som starter lidt før 29 Greve S. Forventes tidligst ryddet kl. 08:00. — Dansk Trafikinfo (@DanskTrafikinfo) February 19, 2019

Men det er ikke kun på Sjælland, at der er problemer.

Der har også været en ulykke på rute 15 Herningmotorvejen fra Silkeborg mod Aarhus mellem afkørsel 26 Hårup og Silkeborg Motorvejen Øst.

Seneste er der kommet en melding om, at der også er et uheld på Sydmotorvejen ved afkørsel 34 Herfølge. Her er begge spor i øjeblikket spærret.

#Uheld på #Sydmotorvejen nordgående lige under broen ved 34 Herfølge. Begge spor er i øjeblikket spærret spærret. #P4trafik #tlf70100110 — P4 Trafik KBH & Sj. (@P4KBHTRAFIK) February 19, 2019

Opdateres...