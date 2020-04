Hvis du er hundeejer og bor på Djursland eller har besøgt området omkring Hornslet, skal du i den kommende tid være ekstra opmærksom på din hunds adfærd. En dødelig parasit er nemlig i omløb.

Det fortæller Dorte Bjerregaard fra Hornslet, hvis otte måneder gamle corgi-hvalp Hugo har fået hjertelungeorm, som er en livsfarlig parasit.

»Det er ikke sjovt at se sin hund have det så dårligt. Der er faldet mange tårer, og man ved ikke, om han klarer den,« siger hun til TV2 Østjylland.

Ud af det blå fik Hugo symptomer på hjertelungeorm søndag morgen.

I første omgang troede ejeren dog, at den manglende appetit skyldtes noget helt andet.

»Hugo er blevet kønsmoden og troede egentlig bare, at han så var mere interesseret i tæver end mad. Men så fik han også pludselig blodsprængte øjne,« fortæller Dorte Bjerregaard.

Hun tog kontakt til en lokal dyrlæge i Thorsager, der efter først at have behandlet Hugo for en diskusprolaps uden effekt ikke vidste, hvad hun skulle stille op.

Så derfor tog Dorte Bjerregaard fat i Aarhus Dyrehospital, der kl. 2 mandag morgen kunne overbringe den dårlige nyhed.

Hundehvalpen Hugo plejer at være vældig legesyg, men en parasit har gjort hunden syg og fået den til at ændre adfærd. Foto: Privat Vis mere Hundehvalpen Hugo plejer at være vældig legesyg, men en parasit har gjort hunden syg og fået den til at ændre adfærd. Foto: Privat

»Her har han så været indlagt, indtil nu hvor jeg har fået ham hjem. Corgi-hunde er nemlig ikke gode til at være asociale, så det fungerede ikke på hospitalet,« siger ejeren og fortsætter:

»Så han bliver hjemmebehandlet med total ro, isolation, ingen leg og tre typer medicin.«

En læge fra dyrehospitalet opfordrede samtidig Dorte Bjerregaard til at dele advarslen om hjertelungeorm i lokalsamfundet, så andre hundeejere er ekstra opmærksomme.

»De skal holde øje med, om deres hund ændrer adfærd. Det er bedre at få taget en blodprøve for meget end en for lidt,« siger hun til Dorte Bjerregaard til TV2 Østjylland.

Parasitten kan nemlig potentielt være dødelig. Og det er ikke altid let at opdage den.

»Mit bedste råd er, at hundeejere sætter sig ind i sygdommen og læser om den på nettet. Symptomerne kan være meget forskellige og kommer nærmest snigende, så den kan være svær at opdage. Opdages den ikke i tide, kan hunden i værste fald dø af parasitten,« har dyrlæge og ansat hos Bayer A/S, der forsker i dyrs sundhed, Christina Kronborg, tidligere sagt til TV2 Østjylland.

Smittevejen for hjertelungeorm går fra ræve og andre hunde.

Smittepresset er derfor størst, hvor mange hunde luftes på et relativt lille område, for eksempel i en hundepark, og hvor der også er er en tæt population af ræve.

Symptomerne på hjertelungeorm kan være mange.Oftest er de luftvejs-relaterede som hoste og træthed. og symptomerne ses mest hyppigt i efterårs- og vintermånederne, selvom hunden bliver smittet om sommeren.

»Men vi har set mange symptomer hos hunde, der har været smittet med sygdommen, så man skal gå til dyrlæge ved den mindste mistanke og få taget en blodprøve eller afføringsprøve,« siger Christina Kronborg.

Hunden får så receptpligtig medicin mod hjertelungeorm, og hvis den fanges i tid, er det en forholdsvis simpel behandling.

»Sker det for sent, kan hunden få varige skader på lungerne og i yderste tilfælde kollapse. Man ser dødsfald efter hjertelungeorm nu og da,« fortæller dyrlægen.