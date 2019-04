En 'Shakespeare in Love'-forestilling fik søndag en chokerende afslutning, da showet pludselig måtte afbrydes.

Det var tilfældet, da en treårig pige faldt flere meter ned fra en del af sceneopbygningen.

Det oplyser Østre Gasværks kommunikationschef, Line Glavind, til B.T.

»Vi havde det, man kan kalder et usandsynligt uheld i går under 'Shakespeare In Love'-forestillingen. Blandt publikum var der en familie med tre børn, og deriblandt er der en treårig pige, der kravler væk fra sin plads under forestillingen og falder tre til fire meter ned fra publikumsopbygningen,« fortæller hun.

Forestillingen måtte straks afbrydes, og hurtigt kom fire læger fra publikum frem til den lille pige.

Heldigvis var hun ikke kommet alvorligt til skade.

»Hun kom ikke meget til skade, så det er vi selvfølgelig meget lettede over. Jeg talte med faren i går, som sagde, at hun havde det godt og var sluppet med et brækket ribben,« oplyser Lise Glavind.

Var du til stede under forestillingen? Så vil B.T. meget gerne høre fra dig. Skriv til journalist Bo Poulsen på bopo@bt.dk.

Lise Glavind fortæller, at den lille pige havde kravlet ind ad et lille 'hul' i sceneopbyningen, hvor hun kun netop kunne komme gennem.

Teatret har dog efterfølgende tjekket sikkerheden igennem, og der var intet at komme efter.

»Vi har selv gennemtjekket sceneopbygningen og haft politiet ude, og der er ikke tale om en sikkerhedsbrist. Politiet vil heller ikke foretage sig yderligere,« siger kommunikationschefen.

'Shakespeare in Love'-forestillingen blev ikke genoptaget efter uheldet, men publikum får mulighed for at komme igen og se showet endnu en gang.

Hvis de altså er kommet sig over chokket.

»Det er en chokerende hændelse, og det har helt sikkert været ubehageligt at være tilskuer. Især fordi folk ikke vidste, hvad der skete med den lille pige. Der var fire læger og en krisepsykolog til stede, som tacklede situation meget professionelt,« siger Lise Glavind.

Forestillingen havde premiere fredag, og det var altså således kun på den tredje dag, at ulykken skete.

Østre Gasværks fortolkning af den Oscar-vindende film har blandt andet Thure Lindhardt og Mille Hoffmeyer Lehfeldt på rollelisten.