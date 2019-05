Jørgen Blazejewicz har på to et halvt år mistet 200 får ved ulveangreb. Senest var der klippet hul i hegnet.

Natten til 3. april blev 18 får dræbt på en fold i Vestjylland. Otte får blev skambidt og var så medtaget, at de måtte aflives.

Der blev taget dna-prøver, og fredag oplyste Naturstyrelsen, at det var en eller flere ulve, der tog livet af de 26 får.

Da fåreavler Jørgen Blazejewicz fandt de lemlæstede dyr, kunne han samtidig konstatere et hul i hegnet.

Det var klippet med værktøj og blev anmeldt til politiet som hærværk.

Men sagen er nu henlagt og bliver formentlig aldrig opklaret.

- Politiet har meddelt, at de ikke efterforsker yderligere. Der er ingen spor at gå efter, siger Jørgen Blazejewicz.

Fårene gik på Naturstyrelsens arealer i Sandfær Plantage nær Holstebro, og både fåreavler og styrelsen anmeldte sagen til politiet.

Fåreavleren er ikke overrasket over politiets konklusion.

- Jeg forstår godt, at politiet ikke kan gøre yderligere, for hvad skal de gå efter? Det er meget vanskeligt for dem.

- Men jeg synes, det er lidt ubehageligt, hvis nogen går rundt og saboterer vores hegn af en eller anden årsag, siger Jørgen Blazejewicz.

Også en anden af hans folde har været udsat for lignende hærværk.

- Der var klippet hul fra øverst til nederst. Men der var ingen dyr på folden, siger Jørgen Blazejewicz.

Han har ikke nogen anelse om, hvem der kan stå bag de to tilfælde.

- Jeg vælger at se det som enkeltstående tilfælde. Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at folk generelt kan finde på sådan noget, siger han.

Med det bekræftede ulveangreb 3. april har han sammenlagt mistet omkring 200 får til ulven siden efteråret 2016.

- Man bliver lidt desillusioneret. Det er jo ikke derfor, man har dyr. Jeg kan sagtens leve med, hvis det skete et par gange hver sommer, at der blev taget to-tre dyr. Det er en del af naturens gang. Men det er jo et andet scenarie, vi ser, siger han.

Forvaltningsplanen for ulv betyder, at fåreavleren får en økonomisk kompensation for dyr dræbt af ulv.

I 2018 blev der dokumenteret i alt 28 ulveangreb på husdyr i Danmark.

