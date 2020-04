Gennem de senere år har der efterhånden været ulve flere steder rundt om landet.

Og i weekenden blev yderligere to ulve spottet ved Ulfborg i Vestjylland.

De to ulve blev fanget på et vildtkamera i Ulfborg blot 80 meter fra et beboet stuehus, skriver siden Her er ulven i Danmark på Facebook.

Facebooksiden har fået uvildige eksperter til at vurdere billederne, og ifølge dem er der ingen tvivl om, hvad man ser på billederne.

Her ses ulvene, der i weekenden blev fanget på kamera ved Ulfborg.

'Klart ulv! I forhold til køn vurderes det til at være foto af en drægtig tæve og en hanulv, dvs. ulvepar,' lyder eksperternes vurdering, skriver Her er ulven i Danmark.

'I forhold til alder er det umuligt at vurdere på natfotos. Ulve fra sidste år er, når de er et år gamle, fuldt udvoksede og kan ikke adskilles i størrelse fra de gamle ulve,' lyder det videre i vurderingen af billederne.

Ifølge redaktør og journalist på Her er ulven i Danmark, Erik Poulsen, er der god grund til at være bekymret, hvis man har husdyr i området ved Ulfborg.

»Oplysningerne om at der tilsyneladende er både et drægtigt ulvepar og en halt ulv i den vestjyske ulvezone bør vække bekymring hos de lokale husdyrholdere, der står overfor at skulle sende husdyr på græs i den kommende tid. Der har allerede i år været minimum 16 dokumenterede eller formodede ulveangreb på husdyr,« siger han og fortsætter:

»Heraf langt de fleste i og omkring den vestjyske ulvezone. Sidste års mange ulveangreb i påsken på ikke mindst lam og moderfår i den vestjyske ulvezone ser desværre ud til at gentage sig,« siger Erik Poulsen.

Skulle man nu sidde og være bange for at færdes ude, når der er ulve i området, så er der ifølge vagtchef Jens Claumarch ved Midt- og Vestjyllands Politi dog ingen grund til bekymring.

»Efter hvad jeg har hørt, så skal man skal være mere heldig med at se en ulv end at vinde i lotto, fordi den er så sky,« siger Jens Claumarch til B.T. og tilføjer, at de nye opdagelser ikke ændrer noget for politiets arbejde, medmindre der opstår en politimæssig opgave i fremtiden.

Weekendens billeder af de to ulve kommer blot få dage, efter mediet Ulveatlas.dk rapporterede om en halt ulv, der ligeledes var observeret i området omkring Ulfborg. Vurderingen lød i det tilfælde på, at ulven ville have gode chancer for at komme sig, da den opholdt sig sammen med sin familie og derfor ikke ville få problemer med at skaffe føde.