Det kan ikke siges med sikkerhed, om ulv dræbte kalv, som den åd af i midten af februar, vurderer styrelse.

En ulv har for et par uger siden ædt af en nyfødt kalv. Det bekræfter en dna-prøve taget af Naturstyrelsen, skriver Nordjyske.

Kadaveret af kalven blev fundet i Råbjerg 14. februar. Analyser viser spor efter både ræv og ulv, siger vildtkonsulent hos Naturstyrelsen Tommy Hansen til avisen.

Han kan ikke med sikkerhed sige, at det er ulven, som dræbte kalven.

- Vi har ikke kunnet fastslå en dødsårsag, og derfor kan kalven være dødfødt, og så er rovdyrene kommet til efterfølgende, siger han til Nordjyske.

Han vurderer, at det er den nordjyske ulv kaldet GW781m, som har sat tænderne i kalven. Men det har dna-prøver heller ikke kunnet fastslå.

Ulven har været i Nordjylland siden efteråret 2017, hvor den indvandrede fra Tyskland.

En anden ulv i Jylland, som har myndighedernes opmærksomhed, er ulven med kodenavnet GW1430. Den holder til i Klosterhede Plantage i Vestjylland, men den vurderes ikke som problematisk ifølge Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen oplyste tirsdag, at der den seneste tid har været en række observationer, hvor folk på tur med deres hunde har oplevet, at ulven betragter dem eller på afstand følger dem et stykke ad skovvejen.

Men adfærden betragtes altså ikke som problematisk.

Forskerne holder generelt nøje øje med udviklingen i antallet af ulve herhjemme.

Der bliver lavet en genetisk profil for hver enkelt ulv ud fra ekskrementer og hår.

På den baggrund har man registreret 24 ulve på dansk grund, siden ulven genindvandrede til Danmark i 2012.

En af dem blev skudt og dræbt på en mark ved Ulfborg i april 2018.

Men ni andre ulve er forsvundet, uden at forskerne har kunnet finde spor efter dem hverken herhjemme eller i andre lande.

Det gør Danmark til et land med en høj forsvindingsrate for ulve.

/ritzau/