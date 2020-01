Det var et grusomt syn, der mødte fåreavler Morten Thøgersen, da han i går morges gik ud for at se til sine får.

Over hele marken lå døde og sårede får spredt omkring. Hovedparten af fårene var drægtige med de påskelam, der skulle springe så nydeligt omkring til sommer.

»Det var skrækkeligt at komme ud og se. De lå ud over hele marken med benene i vejret. Der var nogle, der stadig var i live, selvom der var hul i,« fortæller Morten Thøgersen.

Han er ikke i tvivl om, hvem der er skyld i blodbadet. Det er de ulve, der huserer i området.

Ulv.

Morten Thøgersens marker ligger tær på Ulfborg i det område, hvor den lille danske bestand af ulve lever.

Syv gange er hans får blevet angrebet, og fire af gangene kunne dna-prøver afsløre, at det var ulve, som havde været på spil.

Denne gang nåede dødstallet op på 24 får.

»Dem, vi kunne se, der var bidt i, indfangede vi og fik aflivet med boltpistol,« fortæller Morten Thøgersen.

Ulveangreb

Morten Thøgersen er løbende i kontakt med Miljøstyrelsen, og de har foreslået ham forskellige løsninger på problemet.

»Sidst jeg talte med dem, ville de have, at jeg skulle anskaffe en vogterhund, men det kræver, at man bliver oplært i det, og de er ikke gode at have i nærheden af børn,« siger Morten Thøgersen, der er far til fire børn i alderen 0-17.

Miljøstyrelsen har forsynet ham med noget ulvesikkert hegn, men fordi fårene skal flyttes rundt hele tiden, fungerer det heller ikke for Morten Thøgersen. Der var således ikke ulvesikkert hegn på den mark, der blev angrebet natten til lørdag.

»Jeg er frustreret over det. Det er, som om de bare finder på nogle lappeløsninger,« siger Morten Thøgersen, der trods de mange angreb aldrig har set en ulv.

Et af de 24 dræbte får.

Morten Thøgersen kan nu søge om erstatning fra Miljøstyrelsen, men den erstatning, han kan få, står ikke mål med skaderne.

»Det er hårdt arbejde at rydde op. Også psykisk. For man kan ikke lade være med at knytte sig til de får. Jeg kunne godt tænke mig, at der fandtes et aktionshold, som kom ud og ryddede op. Det er statens dyr. Så må de også rydde op efter dem.«

Kan du se noget rigtigt i, at der er ulve i den danske natur?

»Næ, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke se, hvad vi skal med dem. Da jeg var dreng, kunne man lægge sig til at sove ude i naturen. Det får mine børn sgu ikke lov til.«