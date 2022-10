Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De seneste par måneder har Ulrik Wilbek, der er borgmester i Viborg, kæmpet med sygdommen sudden deafness.

Det har blandt andet betydet, at han har haft sværere ved at høre.

Det oplyser Viborg Kommune i en pressemeddelelse.

Ud over at have sværere ved at høre har sygdommen bevirket, at han bliver hurtigere træt og har mindre overskud.

Af den grund har Ulrik Wilbek oplyst, at han den kommende periode vil deltage i færre møder og arrangementer.

»Sygdommen sudden deafness har voldt mig problemer i et stykke tid, og det påvirker desværre også mit arbejde på nogle områder. Derfor har jeg valgt at melde ærligt ud, at jeg i den kommende tid vil takke nej til en række større arrangementer, hvor der er mange mennesker til stede, da det netop er i de situationer, at min hørelse er udfordret,« siger Ulrik Wilbek.

I første omgang gælder det frem til 5. december, hvor borgmesteren skal til yderligere undersøgelser på Regionshospitalet Viborg.

»Desværre har lægerne ikke været i stand til at finde en kur. Derfor håber jeg, at yderligere undersøgelser betyder, at lægerne kan finde en løsning, som gør mine gener markant mindre,« siger han og tilføjer:

»Det tror jeg selvfølgelig på, at de kan. Men fordi høreproblemerne påvirker min evne til at varetage nogle af mine forpligtelser som borgmester, synes jeg, at borgerne i Viborg Kommune skal kende til mine udfordringer.«

Ulrik Wilbek understreger, at han ikke har planer om at sygemelde sig:

»Jeg kan stadig varetage rollen som borgmester i Viborg Kommune, og derfor har jeg heller ingen planer om en sygemelding,« siger han.