B.T. har talt med tidligere direktør i DR Ulrik Haagerup for en uddybning af hans undskyldning for sin og DRs rolle i Solhaven-sagen. Han siger:

»Der var muligvis ikke noget faktuelt forkert i dækningen, og det er et samfundsmæssigt meget væsentligt emne at se på, hvordan vi som samfund passer på nogle af de mest udsatte og vanskelige unge. Det var heller ikke kun DR men også tilsynsmyndighederne, kommunen og politiet, som var inde over sagen. Men vi kom til at fremstille tingene på en sådan måde, at man efterfølgende må spørge sig selv, om vi fik alle nuancer med. Og hvis den journalistiske opgave er at vise virkeligheden - hvad det selvfølgelig bør være - og man så ikke får alle dele af virkeligheden med, så er det ikke godt nok,« siger Ulrik Haagerup.

Han tilføjer:

»Det er mange ting i det her, som jeg efterfølgende er blevet overrasket over og ked af. Men som nyhedsdirektør var jeg ansvarlig for, at det var en del af den redaktionelle kultur, hvor nuancerne havde for svære vilkår. Det, jeg har undskyldt for, er ikke, at alt hvad der blev lavet var forkert. Det er en efterfølgende erkendelse af, at der var nogle ting, hvor nuancerne ikke blev fremstillet tilstrækkeligt. At vi ikke var tilstrækkeligt nysgerrige og også kritiske over for vores egen vinkel,« siger han og uddyber:

»Det er en kultur, der desværre er i vores fag, når man bliver alt for optaget af at lave den såkaldt “gode historie”. Jeg er flov over, at vi ikke hurtigt nok fik den ændret. Jeg synes, det lykkedes efterfølgende, blandt andet som konsekvens af Solhaven-sagen, men desværre ikke hurtigt nok,« siger Ulrik Haagerup.