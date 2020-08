"Vores mand i Amerika" om dansk topdiplomat under Anden Verdenskrig er utrolig godt lavet, mener anmeldere.

Den danske skuespiller Ulrich Thomsen portrætterer i den historiske dramafilm "Vores mand i Amerika" den danske ambassadør i USA under Anden Verdenskrig, Henrik Kauffmann.

En skuespilpræstation, som Kristeligt Dagblads anmelder Søren Hermansen mener, er "eminent".

- Skuespillerne er eminente. Ulrich Thomsen som Kauffmann og Mikkel Boe Følsgaard som Kauffmanns højrehånd Povl Bang-Jensen er lysende, skriver han.

Hermansen giver filmen, der er instrueret af Christina Rosendahl, fem ud af seks stjerner.

Filmen skildrer ambassadør Henrik Kauffmann og den modstandskamp, som den danske ambassadør udkæmpede under Anden Verdenskrig, hvor han boede i USA.

Kauffmann nægtede at bøje sig for tyskerne, da Danmark blev besat 9. april 1940.

I stedet erklærede han sig uafhængig af den danske regering og gik i gang med at lægge en plan for at besejre Hitler.

Et væsentligt stykke danmarkshistorie at fortælle, mener Soundvenues anmelder Morten Kildebæk, som giver filmen fire ud af seks stjerner.

Kildebæk mener også, at Ulrich Thomsens præstation er med til at give filmen dybde.

- Kauffmann er nemlig ikke just en entydig helteskikkelse i dansk historie, og man bliver undervejs i filmen usikker på, hvorvidt han arbejder for sit land eller sig selv.

- Det gør man ikke mindst i kraft af Ulrich Thomsens stensikre præstation som den storsatsende ambassadør, der både anklages for landsforræderi og hyldes som nationalhelt, skriver Kildebæk.

Men også teknisk er filmet godt lavet og værd at se, mener Jyllands-Postens anmelder Frederik Asschenfeldt Vandrup. Han giver filmen fire stjerner.

- Vejen frem mod pointen er filmisk uvant flot forløst. Filmen ser godt ud, er opfindsomt filmet og formår at lade en hel krig udspille sig på lydsiden som kontrapunktiske lydcollager til diplomatlivet på poolkanten.

- Det er til tider mere lækkert end relevant, men rent teknisk er filmen blændende vellykket, skriver han.

Historien om Kauffmanns handlinger og konsekvenserne heraf er mere farverige, end karakteren selv bliver i filmen, skriver Politikens anmelder Nanna Frank Rasmussen.

Instruktør Christina Rosendahl formår både at fortælle den store historie om krigen og dens konsekvenser, men også den nære historie om Kauffmanns person, mener hun.

- "Vores mand i Amerika" er derfor mere et mysterium, end det er traditionel historieformidling. Det er mere Jean-Pierre Melville, end det er Ole Christian Madsen. Og det er ment som en kompliment, skriver hun.

Nanna Frank Rasmussen giver den fire ud af seks hjerter.

Filmen, som har fået den internationale titel "The Good Traitor", har premiere i de danske biografer torsdag.

