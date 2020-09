Køb og salg af ulovligt, seksuelt materiale foregår i stor stil på det sociale medie Reddit. Det sker på trods af, at der de seneste år, blandt andet i Umbrella-sagen, er faldet hårde domme for deling af nøgenbilleder og sexvideoer.

I danske grupper med mindst 7500 medlemmer er der tusindvis af kommentarer med tilbud og forespørgsler på det krænkende materiale. Indholdet bliver organiseret i blandt andet Dropbox-mapper, hvor købere og brugere kan få adgang til materialet anonymt.

Det afslører Radio LOUD i podcast-dokumentarserien 'Delt på nettet'.

Har du solgt billeder, fået delt nøgenbilleder mod din vilje, eller har du generelt oplysninger i sagen? Så vil B.T. gerne høre fra dig på sebj@bt.dk for at kunne sætte fokus på sagen. Anonymitet er muligt.

I løbet af sommeren har radioen gravet dybt ned i det sociale medie og har fundet frem til adskillige mapper med billeder og videoer af kendte og ukendte danske kvinder – noget af materialet kan endda betragtes som børneporno, da personerne på billederne er under 18 år. Ofte koster mapperne blot 20 kroner, og så har man fri adgang til de ulovlige billeder.



'Sebastian' er 17 år og går i 2.g. Han har brugt noget af sin sommerferie på at sælge mapper med nøgenbilleder og seksuelle videoer af kvinder uden deres samtykke på Reddit. På bare to uger solgte han 30 mapper med indhold af kendte, danske kvinder. Det tjente han omkring 500 kroner på.



»Hver gang jeg fik de her penge, så blev jeg glad, og det var det, der holdt mig oppe. Så det blev egentlig lidt en kort ludomani,« siger den 17-årige gymnasieelev.



'Sebastian' er blot én af mange danske brugere, der sælger mapper med ulovligt indhold online.



»Den eneste grund til, at jeg deler det her, er, at der er et kæmpe marked for det. Jeg får henvendelser hele tiden. Så det er bare lidt svært at lade være,« siger en anden 17-årig sælger, som Radio LOUD har talt med.



Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center (NC3) bekræfter at delingen er eksploderet. Her oplever man en voldsom stigning i antallet af anmeldelser af krænkende billeder og videoer. I 2019 modtog NC3 117 anmeldelser via deres digitale anmeldelsesplatform. I det første halve år af 2020 har politiet modtaget 195 anmeldelser via samme platform.



»Vi bruger de kræfter, vi har, og vi skal da absolut løbe stærkt. Men billeder og videoer har det bare med at dukke op igen og igen. Hvis jeg havde hele Danmarks politistyrke til at arbejde med den slags sager, kunne vi være på forkant, men det har jeg ikke,« siger Flemming Kjærside, der er leder af NC3's afsnit, der arbejder med cyber-relaterede seksualforbrydelser.



Radio LOUD har været i kontakt med Reddit, der allerede forbyder deling af seksuelt indhold uden samtykke og seksuelt indhold af mindreårige.

»Fora, som fokuserer på den slags indhold, og brugere, som deler sådant indhold, vil blive udelukkede,« siger Sierra Gamelgaard, der arbejder i Reddits kommunikationsafdeling.

Radio LOUD kan dog konstatere at den ulovlige handel fortsætter på Reddit.