Royal, golden, cool, fresh og ultralight.

Det er bare nogle af de ord, som tobaksproducenter bruger, når de skal navngive og markedsføre deres produkter.

Men disse ord er blandt dem, der er ulovlige. For i Danmark og EU må man ikke navngive og mærke tobaksprodukter med ord, der kan give indtryk af positive sundhedseffekter.

Men alligevel forsøger nogle tobaksproducenter at gøre netop det. Det skriver Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Hvad betyder et markedsføringsforbud? Et markedsføringsforbud betyder, at en producent, distributør eller detailled ikke må bringe et specifikt produkt til marked. Forbuddet gælder både salg i fysiske såvel som online butikker. Finder Sikkerhedsstyrelsen et produkt underlagt et markedsføringsforbud til salg, vil producenten og evt. forhandleren blive politianmeldt. Kilde: Sikkerhedsstyrelsen

Det seneste år har styrelsen nemlig kontrolleret 1.770 navne på tobaksprodukter, og det har ført til 255 markedsføringsforbud.

»Det er ikke fair at markedsføre sundhedsskadelige produkter med tillokkende navne. Særligt ikke når det gælder vores unge. For rygning er den største enkeltstående årsag til sygdom og død i Danmark,« fortæller erhvervsminister Simon Kollerup i pressemeddelelse.

Han slår samtidig fast, at man i regeringen har et mål om at færre unge skal begynde at ryge.

I kampen mod de ulovlige navne, har Sikkerhedsstyrelsen udviklet et digitalt værktøj, der på daglig basis overvåger og scanner indberetninger om nye tobaksprodukter.

Når værktøjet finder produkter til salg med ord og navne, der henviser en smag, duft eller anden positiv egenskab, får Sikkerhedsstyrelsen besked.